Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, жодна серйозна компанія, яка котирується на міжнародній біржі не купуватиме тіньову російську нафту. Зокрема це стосується і китайських державних компаній.

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Як відзначив політтехнолог, тіньова нафта потрібна для тіньових цілей.

У світі плаває величезна кількість кораблів із "лівими" вантажами. Плавають кораблі з кокаїном і героїном, плавають піратські судна у якомусь Малайському морі цілком спокійно. Чимало "лівих" товарів і "лівих" вантажів, які ніде не оформлені,
– пояснив Шейтельман.

Він вважає, що російська нафта у танкерах стане контрабандною і нелегальною. І з нелегалами мають справу лише такі ж нелегали.

Шейтельман підкреслив, що Індія та Китай не купуватимуть таку нафту, бо вони є членами міжнародної фінансової економічної спільноти і намагаються діяти за правилами.

А такі країни, як Центрально-Африканська Республіка чи Еритрея, зможуть купувати таку нафту, додав політтехнолог.

Сомалійські пірати зможуть заправляти свої човни таким гасом. Це теж певний ринок і він є,
– розповів Шельтейман.

Водночас він підкреслив, що такі нелегальні товари можна відловлювати і для цього є міжнародні механізми.

Це як війна проти наркоторгівлі. Колумбійські наркоторговці свого часу були впливовими політиками в Колумбії. Вони контролювали значну частину уряду, у них була своя армія, свої літаки і підводні човни. Але ЦРУ поступово їх всіх накрило. Те саме буде і з російськими "лівими" схемами,
– підсумував Шельтейман.

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