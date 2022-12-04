Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, жодна серйозна компанія, яка котирується на міжнародній біржі не купуватиме тіньову російську нафту. Зокрема це стосується і китайських державних компаній.
Важливо Російські танкери обходять заборону входження в порти Євросоюзу, – "Схеми"
Як відзначив політтехнолог, тіньова нафта потрібна для тіньових цілей.
У світі плаває величезна кількість кораблів із "лівими" вантажами. Плавають кораблі з кокаїном і героїном, плавають піратські судна у якомусь Малайському морі цілком спокійно. Чимало "лівих" товарів і "лівих" вантажів, які ніде не оформлені,
– пояснив Шейтельман.
Він вважає, що російська нафта у танкерах стане контрабандною і нелегальною. І з нелегалами мають справу лише такі ж нелегали.
Шейтельман підкреслив, що Індія та Китай не купуватимуть таку нафту, бо вони є членами міжнародної фінансової економічної спільноти і намагаються діяти за правилами.
А такі країни, як Центрально-Африканська Республіка чи Еритрея, зможуть купувати таку нафту, додав політтехнолог.
Сомалійські пірати зможуть заправляти свої човни таким гасом. Це теж певний ринок і він є,
– розповів Шельтейман.
Водночас він підкреслив, що такі нелегальні товари можна відловлювати і для цього є міжнародні механізми.
Це як війна проти наркоторгівлі. Колумбійські наркоторговці свого часу були впливовими політиками в Колумбії. Вони контролювали значну частину уряду, у них була своя армія, свої літаки і підводні човни. Але ЦРУ поступово їх всіх накрило. Те саме буде і з російськими "лівими" схемами,
– підсумував Шельтейман.
Михайло Шейтельман про "тіньовий флот" Росії із танкерів: дивіться відео
Чому Росія почала формувати "тіньовий флот": причина
- Із 5 грудня почне діяти рішення ЄС щодо обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
- Країни G7 та Австралія також погодилися встановити обмеження ціни на російську нафту. Ліміт ціни має на меті зменшити доходи Москви та її здатність фінансувати війну проти України.
- Услід за таким рішення Росія заявила, що призупинить постачання нафти й нафтопродуктів до тих країн, які запровадять нові обмеження щодо цін.
- На думку військового експерта Олега Жданова, із лімітом ціни на російську нафту, встановленим Євросоюзом, Росія працюватиме в нуль через високу собівартість свого видобутку.