Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, ни одна серьезная котируемая компания на международной бирже не будет покупать теневую российскую нефть. В частности, это касается и китайских государственных компаний.

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Как отметил политтехнолог, теневая нефть нужна для теневых целей.

В мире плавает множество кораблей с "левыми" грузами. Плавают корабли с кокаином и героином, плавают пиратские суда в каком-нибудь Малайском море вполне спокойно. Немало "левых" товаров и "левых" нигде не оформленных грузов,

– объяснил Шейтельман.

Он считает, что российская нефть в танкерах станет контрабандной и нелегальной. И с нелегалами имеют дело только такие же нелегалы.

Справка. Россия скупает по миру старые нефтяные танкеры с целью продажи своей нефти в обход санкций. В течение года Москва создала целый "теневой флот" из более чем сотни танкеров. Некоторые из судов приходят из Ирана и Венесуэлы, которые также находятся под санкциями Запада.

Шейтельман подчеркнул, что Индия и Китай не будут покупать такую нефть, потому что они являются членами международного финансового экономического сообщества и пытаются действовать по правилам.

А такие страны, как Центрально-Африканская Республика или Эритрея смогут покупать такую нефть, добавил политтехнолог.

Сомалийские пираты смогут заправлять свои лодки таким керосином. Это тоже определенный рынок и он есть,

– рассказал Шельтейман.

В то же время, он подчеркнул, что такие нелегальные товары можно отлавливать и для этого есть международные механизмы.

Это как война против наркоторговли. Колумбийские наркоторговцы являлись влиятельными политиками в Колумбии. Они контролировали значительную часть правительства, у них была своя армия, свои самолеты и подлодки. Но ЦРУ постепенно их всех накрыло. То же будет и с российскими "левыми" схемами,

– подытожил Шельтейман.

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