Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, ни одна серьезная котируемая компания на международной бирже не будет покупать теневую российскую нефть. В частности, это касается и китайских государственных компаний.
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Как отметил политтехнолог, теневая нефть нужна для теневых целей.
В мире плавает множество кораблей с "левыми" грузами. Плавают корабли с кокаином и героином, плавают пиратские суда в каком-нибудь Малайском море вполне спокойно. Немало "левых" товаров и "левых" нигде не оформленных грузов,
– объяснил Шейтельман.
Он считает, что российская нефть в танкерах станет контрабандной и нелегальной. И с нелегалами имеют дело только такие же нелегалы.
Шейтельман подчеркнул, что Индия и Китай не будут покупать такую нефть, потому что они являются членами международного финансового экономического сообщества и пытаются действовать по правилам.
А такие страны, как Центрально-Африканская Республика или Эритрея смогут покупать такую нефть, добавил политтехнолог.
Сомалийские пираты смогут заправлять свои лодки таким керосином. Это тоже определенный рынок и он есть,
– рассказал Шельтейман.
В то же время, он подчеркнул, что такие нелегальные товары можно отлавливать и для этого есть международные механизмы.
Это как война против наркоторговли. Колумбийские наркоторговцы являлись влиятельными политиками в Колумбии. Они контролировали значительную часть правительства, у них была своя армия, свои самолеты и подлодки. Но ЦРУ постепенно их всех накрыло. То же будет и с российскими "левыми" схемами,
– подытожил Шельтейман.
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Почему Россия начала формировать "теневой флот": причина
- С 5 декабря начнет действовать решение ЕС по ограничению цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
- Страны G7 и Австралия согласились также установить ограничение цены на российскую нефть. Цель – уменьшить доходы Москвы и ее способность финансировать войну против Украины.
- Вслед за таким решением Россия заявила, что приостановит поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, которые введут новые ограничения по ценам.
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, с лимитом цены на российскую нефть, установленным Евросоюзом, Россия будет работать в ноль из-за высокой себестоимости своей добычи.