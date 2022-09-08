Уже известно о двух налаженных механизмах, по которым обходят санкции. Об этом сообщили журналисты-расследователи из проекта "Схемы".

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Как обнаружили обхождение санкций танкерами

Журналистам о схемах россиян стало известно после анализа маршрутов наливных судов агрессора в Черном море. Это сделали с помощью систем мониторинга судов Marine Traffic и Equasis.

Детали одной из махинаций с нефтепродуктами

Первый механизм переправки российских нефтепродуктов состоит в том, что наполненные российские танкеры выходят из российских портов и останавливаются в Черном море вблизи Румынии. Там уже происходит перегрузка на суда под флагами стран ЕС. Эти корабли доставляют нефтепродукцию в порты других стран, включая страны Евросоюза.

Например, 27 июля российский танкер Mekhanik Antonov неподалеку от порта Констанца перекачал свой груз на танкер с мальтийским флагом Georgia. Владелицей второго корабля является греческая компания.

8 и 29 июля Georgia получил груз с российского судна VF Tanker 8, который впоследствии вернулся в россию пустым. А вот загруженный Georgia 10 августа разгрузился в том же греческом порту Agioi Theodoroi.



Маршруты, по которым двигались Mekhanik Antonov и VF Tanker 8 / Изображение "Схемы"

Совершили огромную либерийскую "АЗС"

Во второй схеме ключевым элементом является уже танкер-накопитель, обладающий большой емкостью – New Legend. Это судно под флагом Либерии уже пятый месяц неподвижно стоит в море у Констанцы в Румынии. К накопителю регулярно прибывают российские танкеры и заполняют его.

New Legend впоследствии "обслуживает" другие корабли. То есть перегружает им нефть или нефтепродукты. Иногда суда оттуда сразу заходят в европейские порты, а порой еще несколько раз перегружают продукт и в порт страны ЕС заходит четвертое судно такой "цепочки".

Например, 2 июля New Legend, наполняемый российскими танкерами, дозагрузил мальтийское судно San Sebastian. San Sebastian перелил груз на греческий танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 июля выгрузился в стране ЕС – Греции, в порту Agioi Theodoroi,

– отметили в материале.



Система зафиксировала загрузку из New Legend / Изображение "Схемы"

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