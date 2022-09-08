Наразі вже відомо про два налагоджені механізми, за якими обходять санкції. Про це повідомили жуналісти-розслідувачі з проєкту "Схеми".

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Як виявили обходження санкцій танкерами

Журналістам про схеми росіян стало відомо після аналізу маршрутів наливних суден агресора в Чорному морі. Це зробили за допомогою систем моніторингу суден Marine Traffic та Equasis

Деталі однієї з махінацій із нафтопродуктами

Перший механізм переправлення російських нафтопродуктів полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів і зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії. Там уже відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС. Ці кораблі доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу.

Для прикладу, 27 липня російський танкер Mekhanik Antonov неподалік від порту Констанца перекачав свій вантаж на танкер із мальтійським прапором Georgia. Власницею другого корабля є грецька компанія.

8 та 29 липня Georgia доотримав вантаж із російського судна VF Tanker 8, який згодом повернувся в росію порожнім. А ось завантажений Georgia 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Agioi Theodoroi.



Маршрути, за якими рухалися Mekhanik Antonov і VF Tanker 8 / Зображення "Схеми"

Зробили величезну ліберійську "АЗС"

У другій схемі ключовим елементом є вже танкер-накопичувач, що має велику місткість – New Legend. Це судно під прапором Ліберії вже п'ятий місяць непорушно стоїть у морі біля Констанци, що в Румунії. До накопичувача регулярно прибувають російські танкери та наповнюють його.

New Legend згодом "обслуговує" інші кораблі. Тобто перевантажує їм нафту чи нафтопродукти. Інколи судна звідти одразу заходять у європейські порти, а деколи ще кілька разів перевантажують продукт і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно такого "ланцюжка".

Наприклад, 2 липня New Legend, який наповнюють російські танкери, дозавантажив мальтійське судно San Sebastian. San Sebastian перелив вантаж на грецький танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 липня вивантажився у країні ЄС – Греції, в порту Agioi Theodoroi,

– зазначили в матеріалі.



Система зафіксувала завантаження із New Legend / Зображення "Схеми"

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