Главный исполнительный директор компании Maersk Tankers, которая руководит флотом из 170 кораблей, заявил, что анализируя продажи кораблей в последнее время, можно говорить о создании флота, который будет перевозить нефть в интересах Кремля.

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Если вы посмотрите на то, сколько кораблей было продано за последние 6 месяцев неизвестным покупателям, станет понятно, что создается флот для того, чтобы перевозить эти грузы,
– заметил Кристиан Ингерслев.

На Дальний Восток закуплены еще 240 судов

По оценкам судостроительного брокера Braemar, для поддержания перевозки Россией 4 миллионов баррелей в день на Дальний Восток закуплены еще 240 судов – 102 "Афрамакса", 58 "Суэцмаксов" и 80 очень крупных нефтяных танкеров. В прошлом году они перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

Ануп Сингх – руководитель отдела исследований танкеров Braemar, отметил, что в настоящее время резко выросла торговля танкерами, осуществляемая неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре.

Многие из них являются старыми судами и попадут в теневой флот, причем некоторые танкеры также поставляет российский судовладелец ПАО "Совкомфлот".

Аналитики также прогнозируют всплеск перегрузок с судна на судно. Это связано как с санкционным риском обработки экспорта непосредственно из российских портов, так и с необходимостью перегружать небольшие грузы на большие танкеры для дальних рейсов.

Причина – нефтяное эмбарго

Обратите внимание Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты Евросоюза, – "Схемы"

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