Головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers, яка керує флотом зі 170 кораблів, заявив, що аналізуючи продажі кораблів останнім часом, можна говорити про створення флоту, який перевозитиме нафту в інтересах Кремля.

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Якщо ви подивитесь на те, скільки кораблів було продано за останні 6 місяців невідомим покупцям, то стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі,

– зауважив Крістіан Інгерслев.

На Далекий Схід закуплені ще 240 суден

За оцінками суднобудівного брокера Braemar, для підтримки перевезення Росією 4 мільйонів барелів на день на Далекий Схід закуплені ще 240 суден – 102 "Афрамаксів", 58 "Суецмаксів" і 80 дуже великих нафтових танкерів. Минулого року вони перевозили іранську і венесуельську нафту.

Ануп Сінгх – керівник відділу досліджень танкерів Braemar, зауважив, що наразі різко зросла торгівля танкерами, яка здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаю, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі.

Багато з них є старими суднами і потраплять до тіньового флоту, причому деякі танкери також постачає російський судновласник ПАТ "Совкомфлот".

Аналітики також прогнозують сплеск перевантажень з судна на судно. Це пов'язано як із санкційним ризиком обробки експорту безпосередньо з російських портів, так і з необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на більші танкери для далеких рейсів.

Зверніть увагу! У вересні доходи Росії від продажу нафти скоротилися до 15,3 мільярда доларів, а саме на 3,2 мільярда.

Причина – нафтове ембарго

З 5 грудня почне діяти ембарго ЄС на російську нафту, а з 5 лютого – на нафтопродукти.

Також країни G7 погодилися встановити граничну ціну на російську нафту. Це обмеження, зокрема, має на меті зменшити доходи Москви та її здатність фінансувати війну проти України.

Росія ж заявила, що призупинить постачання нафти й нафтопродуктів, якщо введуть нові обмеження щодо цін.

До теми Російські танкери обходять заборону входження в порти Євросоюзу, – "Схеми"

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