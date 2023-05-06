Росія змістила фокус із Бахмута на підготовку до українського контрнаступу, – ISW

Тривала наполегливість вагнерівців в Бахмуті не відповідає темпам російських наступальних операцій в інших місцях України. Вочевидь, на інших напрямках окупанти тепер не наступають, а готуються до довгоочікуваного українського контрнаступу.

В Інституті вивченні війни проаналізували дії окупантів. За словами аналітиків, окрім дуже обмежених і локалізованих атак у районі Кремінної та поблизу Донецька, російські війська в основному припинили наступальні операції на інших напрямках, що, ймовірно, означає перехід до оборони.

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Що свідчить про те, що Росія переходить в оборону

Експерти вважають, що для міноборони Росії було б "прийнятним рішенням" оперативно припинити наступальні дії та розпочати накопичення боєприпасів, щоб підготуватися до будь-яких контрнаступальних дій України. Вони вважають, що останні заяви Пригожина свідчать про те, що процес вже розпочався.

Нещодавно Пригожин почав звертатися до міноборони Росії з проханням надати "Вагнеру" необхідні боєприпаси, проте безрезультатно. Гнів Пригожина досяг "апогею" на відео 4 травня, де він, по суті, кричить на Герасимова і Шойгу і звинувачує їх у смерті своїх вагнерівців.

Втрати, понесені "Вагнером" у Бахмуті й відсутність постачання боєприпасів можуть поставити Пригожина та його посіпак в особливо погане становище.

Наразі невідомо, чи дійсно Пригожин має намір вийти з Бахмута 10 травня, чи він зробив цю заяву в останній відчайдушній спробі заручитися підтримкою міноборони. Якщо "Вагнер" таки відійде, то йому, ймовірно, знадобиться обладнання російського МО для захисту,

– пишуть в ISW.

ЗСУ отримали можливості для контратак

В ISW сказали, що російським військовим бракує резервів, необхідних для комплектування позицій в Бахмуті. Наразі ситуація, яка склалась у ворога, дає можливість українських Збройним Силам проводити "плідні" контратаки.

Масштабні втрати, понесені ПВК "Вагнер" у Бахмуті заради тактичних здобутків, а також загальний перехід російських військових до більш обережної позиції, готуючись до оборонних операцій, схоже, дають українським силам можливості для плідних контратак у різних районах,

– мовиться в повідомленні.

Аналітики переконані, що українські сили вже використовують деякі з цих можливостей. Проте вони не вважають, що контратаки ЗСУ обов'язково є частиною очікуваного контрнаступу.

Яка ситуація зараз в Бахмуті