Россия сместила фокус с Бахмута на подготовку к украинскому контрнаступлению, – ISW

Продолжительная настойчивость вагнеровцев в Бахмуте не соответствует темпам российских наступательных операций в других местах Украины. Очевидно, в других направлениях оккупанты теперь не наступают, а готовятся к долгожданному украинскому контрнаступлению.

В Институте изучения войны проанализировали действия оккупантов. По словам аналитиков, кроме очень ограниченных и локализованных атак в районе Кременной и вблизи Донецка, российские войска в основном прекратили наступательные операции по другим направлениям, что, вероятно, означает переход к обороне.

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Что свидетельствует о том, что Россия переходит в оборону

Эксперты считают, что для минобороны России было бы "приемлемым решением" оперативно прекратить наступательные действия и приступить к накоплению боеприпасов, чтобы подготовиться к любым контрнаступательным действиям Украины. Они считают, что последние заявления Пригожина говорят о том, что процесс уже начался.

Недавно Пригожин стал обращаться к минобороны России с просьбой предоставить "Вагнеру" необходимые боеприпасы, однако безрезультатно. Гнев Пригожина достиг "апогея" на видео 4 мая, где он по сути кричит на Герасимова и Шойгу и обвиняет их в смерти своих вагнеровцев.

Потери, понесенные "Вагнером" в Бахмуте и отсутствие поставок боеприпасов, могут поставить Пригожина и его прихвостней в особо плохое положение.

Пока неизвестно, действительно ли Пригожин намерен выйти из Бахмута 10 мая, или сделал ли он это заявление в последней отчаянной попытке заручиться поддержкой минобороны. Если "Вагнер" таки отойдет, то ему, вероятно, понадобится оборудование российского МО для защиты,

– пишут в ISW.

ВСУ получили возможности для контратак

В ISW сказали, что российским военным не хватает резервов, необходимых для комплектования позиций в Бахмуте. В настоящее время ситуация, которая сложилась у врага, дает возможность украинским Вооруженным Силам проводить "плодотворные" контратаки.

Масштабные потери, понесенные ЧВК "Вагнер" в Бахмуте ради тактических достижений, а также общий переход российских военных к более осторожной позиции, готовясь к оборонным операциям, похоже, дают украинским силам возможности для плодотворных контратак в разных районах,

– говорится в сообщении.

Аналитики уверены, что украинские силы уже используют некоторые из этих возможностей. Однако они не считают, что контратаки ВСУ обязательно являются частью ожидаемого контрнаступления.

Какая ситуация сейчас в Бахмуте