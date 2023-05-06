Россия сместила фокус с Бахмута на подготовку к украинскому контрнаступлению, – ISW
Источник:ISW
Продолжительная настойчивость вагнеровцев в Бахмуте не соответствует темпам российских наступательных операций в других местах Украины. Очевидно, в других направлениях оккупанты теперь не наступают, а готовятся к долгожданному украинскому контрнаступлению.
В Институте изучения войны проанализировали действия оккупантов. По словам аналитиков, кроме очень ограниченных и локализованных атак в районе Кременной и вблизи Донецка, российские войска в основном прекратили наступательные операции по другим направлениям, что, вероятно, означает переход к обороне.
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Что свидетельствует о том, что Россия переходит в оборону
Эксперты считают, что для минобороны России было бы "приемлемым решением" оперативно прекратить наступательные действия и приступить к накоплению боеприпасов, чтобы подготовиться к любым контрнаступательным действиям Украины. Они считают, что последние заявления Пригожина говорят о том, что процесс уже начался.
Недавно Пригожин стал обращаться к минобороны России с просьбой предоставить "Вагнеру" необходимые боеприпасы, однако безрезультатно. Гнев Пригожина достиг "апогея" на видео 4 мая, где он по сути кричит на Герасимова и Шойгу и обвиняет их в смерти своих вагнеровцев.
Потери, понесенные "Вагнером" в Бахмуте и отсутствие поставок боеприпасов, могут поставить Пригожина и его прихвостней в особо плохое положение.
Пока неизвестно, действительно ли Пригожин намерен выйти из Бахмута 10 мая, или сделал ли он это заявление в последней отчаянной попытке заручиться поддержкой минобороны. Если "Вагнер" таки отойдет, то ему, вероятно, понадобится оборудование российского МО для защиты,
– пишут в ISW.
ВСУ получили возможности для контратак
В ISW сказали, что российским военным не хватает резервов, необходимых для комплектования позиций в Бахмуте. В настоящее время ситуация, которая сложилась у врага, дает возможность украинским Вооруженным Силам проводить "плодотворные" контратаки.
Масштабные потери, понесенные ЧВК "Вагнер" в Бахмуте ради тактических достижений, а также общий переход российских военных к более осторожной позиции, готовясь к оборонным операциям, похоже, дают украинским силам возможности для плодотворных контратак в разных районах,
– говорится в сообщении.
Аналитики уверены, что украинские силы уже используют некоторые из этих возможностей. Однако они не считают, что контратаки ВСУ обязательно являются частью ожидаемого контрнаступления.
Какая ситуация сейчас в Бахмуте
- Россияне преобладают количеством – за город до сих пор идут тяжелые бои. Однако украинские защитники мощно дают отпор врагу.
- Также в сети появилось видео, как ССО защищают город, несмотря ни на что. На кадрах можно увидеть настоящий ад на земле.
- Пригожин еще пытается идти в наступление, однако вагнеровцы несут колоссальные потери. В США заявили, что только с декабря в Бахмуте Россия потеряла около 100 тысяч кафиров убитыми и ранеными.