Росія повертає танки на поле бою: Forbes розкрив нову тактику ворога, яка може спрацювати

Упродовж 2025 року Росія суттєво зменшила застосування танків на фронті через виснаження наявних запасів і зосередилася переважно на піхотних штурмах. Водночас окупанти не припиняли експериментів із різними підходами до використання бронетехніки в умовах, коли безпілотники домінують у повітрі.

Яку тактику вигадала Росія з використанням танків на фронті?

Журналісти зазначили, що, попри безперервні розмови про мир, Росія продовжує масштабний наступ, намагаючись захопити якомога більше українських територій. Упродовж останнього року штурми здебільшого здійснювалися піхотою – без підтримки важкої бронетехніки, інколи із застосуванням мотоциклів, квадроциклів і навіть коней.

Танки, які раніше були основою російських наступальних операцій, практично зникли з поля бою через високу вразливість до українських FPV-дронів і дронів-бомбардувальників. Спроби захистити бронетехніку за допомогою сіток і саморобних "панцирів" виявилися малоефективними. У результаті піхотні атаки без бронепідтримки стали повільнішими, більш відкритими для вогню ЗСУ та призводять до великих втрат за мінімальних територіальних здобутків,

– йдеться у матеріалі.

Водночас у Міністерстві оборони Росії заявили про запровадження нової тактики застосування танків, яка буцімто має повернути їх до бойових дій. Йдеться про використання пар танків у тісній взаємодії з дронами.

"За задумом, один танк працює з віддаленої позиції, ведучи вогонь, тоді як другий швидко просувається вперед до лінії зіткнення. Дрони забезпечують розвідку, коригування вогню та координацію рухів. Машини регулярно міняються ролями, щоб не залишатися статичними цілями", – пишуть журналісти.

У Forbes наголошують, що цей підхід суттєво відрізняється від класичної радянської доктрини, яка передбачала масовані артилерійські удари з подальшим наступом великих броньованих угруповань. За умов сучасної війни такі концентровані атаки швидко виявляються розвіддронами й знищуються.

Особливо небезпечними для танків є міські бої, де знищена машина може заблокувати рух усієї колони, як це вже траплялося під Покровськом на початку 2025 року.

Чи допоможе нова тактика армія Росії?

Водночас експерти зазначають, що нова тактика ворога з танками не усуває ключових проблем російської армії.

Танки залишаються вразливими до дронів, оператори яких працюють поза зоною прямого вогню. Крім того, ефективність маневрів залежить від стабільного зв'язку між танками, дронами та піхотою, який регулярно порушується українськими засобами радіоелектронної боротьби,

– йдеться у матеріалі.

Також серйозним викликом залишається і логістика, адже танки потребують значних обсягів дизельного пального, тоді як російські підрозділи вже мають труднощі з постачанням води, їжі та боєприпасів. Українські дрони систематично вражають колони постачання поблизу фронту, що робить повторне масове використання бронетехніки ще ризикованішим.

Аналітики вважають, що нова тактика може принести Росії короткострокові успіхи. На лінії фронту у понад 950 кілометрів російські війська зазнають великих втрат, намагаючись просунутися в районах Покровська, Костянтинівки, Часового Яру та Торецька. Бронетехніка може дати додаткову вогневу підтримку піхоті та допомогти утримувати захоплені позиції.

Втім, очікується, що Україна швидко адаптується до змін. Так, ЗСУ можуть посилити використання дронів для ураження не лише танків, а і їхнього паливного забезпечення, а також розширити мережу інженерних загороджень – мін, бар'єрів і протитанкових ровів.

У підсумку, як зазначає Forbes, нова танкова тактика Росії навряд чи змінить баланс війни на користь Москви. Вона демонструє спробу адаптації до поля бою, де домінують дрони, але водночас підкреслює обмежені можливості цієї адаптації в умовах постійних проблем із розвідкою, зв'язком і логістикою.

