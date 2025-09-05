Росіяни намагаються переймати український досвід у застосуванні морських дронів, однак не можуть так само вдало їх розробляти. Розвідка вперше прокоментувала нещодавній удар по кораблю Військово-морських сил ЗСУ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на командира спецпідрозділу ГУР Group13 на псевдо "Тринадцятий", слова якого передає Укрінформ.

До теми Ураження українського корабля "Сімферополь": стало відомо ім'я одного з полеглих моряків

Як росіяни застосовують свої морські дрони?

Після того, як російська армія уразила корабель українських військових, наші захисники готуватимуть протидію таким атакам. Цей випадок, що стався 28 серпня, став чи не першим, коли ворог успішно застосував морські безпілотники. Росіяни продемонстрували, що частково запозичили досвід Збройних Сил України.

У них є суттєві проблеми, які я не буду озвучувати. Будемо працювати над тим, щоб це (удари по кораблях ВМС ЗСУ – 24 Канал) не повторювалося,

– розповів "Тринадцятий".

Російські дрони завдали удару по середньому розвідувальному кораблю "Сімферополь". Ворог застосував у гирлі Дунаю Для удару швидкохідний безекіпажний катер. Унаслідок атаки загинули двоє українських моряків, а кілька людей вважаються зниклими безвісти.

