Росіяни переймають досвід України в застосуванні морських дронів, але мають проблеми, – ГУР
- Росіяни намагаються переймати український досвід у застосуванні морських дронів, але стикаються з проблемами.
- Унаслідок атаки російських дронів на корабель "Сімферополь" загинули двоє українських моряків, а кілька людей вважаються зниклими безвісти.
Росіяни намагаються переймати український досвід у застосуванні морських дронів, однак не можуть так само вдало їх розробляти. Розвідка вперше прокоментувала нещодавній удар по кораблю Військово-морських сил ЗСУ.
Про це пише 24 Канал з посиланням на командира спецпідрозділу ГУР Group13 на псевдо "Тринадцятий", слова якого передає Укрінформ.
Як росіяни застосовують свої морські дрони?
Після того, як російська армія уразила корабель українських військових, наші захисники готуватимуть протидію таким атакам. Цей випадок, що стався 28 серпня, став чи не першим, коли ворог успішно застосував морські безпілотники. Росіяни продемонстрували, що частково запозичили досвід Збройних Сил України.
У них є суттєві проблеми, які я не буду озвучувати. Будемо працювати над тим, щоб це (удари по кораблях ВМС ЗСУ – 24 Канал) не повторювалося,
– розповів "Тринадцятий".
Російські дрони завдали удару по середньому розвідувальному кораблю "Сімферополь". Ворог застосував у гирлі Дунаю Для удару швидкохідний безекіпажний катер. Унаслідок атаки загинули двоє українських моряків, а кілька людей вважаються зниклими безвісти.
Застосування українских дронів по російських цілях: останні новини
У серпні бійці ВМС ЗСУ знищили російський пункт базування БпЛА "Форпост" на аеродромі "Херсонес" у Севастополі. Там ворог зберігав дрони Mohajer-6 та два БпЛА "Форпост", що використовувались для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.
Командир Group 13 розповів, що особливо запам'ятав удар дронів по ракетному кораблю "Івановєц", який вразили ще в лютому 2024 року. За його словами, це було рідкісне судно. Щонайменше 40 людей, які були на борту, тоді загинули.
Україна на початку травня збила два літаки Су-30 над Чорним морем за допомогою дронів Magura V7. Це була історична операція, під час якої морські дрони вперше уразили повітряні цілі, що ускладнило рух літаків Росії над Чорним морем.