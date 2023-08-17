Росія втрачає контроль над колишніми радянськими республіками: до кого вони починають хилитися

Поразки Росії у війні з Україною показали слабкість Кремля для тих країн, які бачили його своїм гарантом безпеки або торговим партнером. Вони почали переорієнтовувати свою зовнішню політику на іншу, значно потужнішу країну Азії.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк. На його думку, втрата Росією свого впливу в Центральній Азії може стати першим кроком до розпаду цієї країни.

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Хто конкурує з Росією за Білорусь

Путін втрачає Білорусь. Показовим тут є нещодавній візит міністра оборони Китаю до Олександра Лукашенка.

"Це можна вважати маркером того, що Китай вважає Білорусь країною зі своєї сфери впливу й не визнає її підпорядкованість Росії", – впевнений Давидюк.

Тож, якщо між Росією та Китаєм станеться "розлучення", більшість країн зі сфери впливу Москви переорієнтуються на Китай. Передовсім йдеться про колишні радянські республіки, що в 1991 році отримали незалежність.

Важливо! Перед тим аналогічні процеси, на думку Давидюка, розпочались у Казахстані. В травні 2023 року країна домовилась із Китаєм про безвізовий режим. Також стало відомо, що Астана збільшила експорт своєї агропродукції до Китаю в 12 разів.

Через санкції, накладені на Росію Заходом, Казахстан більше не вважає Кремль надійним торговим партнером. Також викликає побоювання експансіонізм Путіна, тим більше, що в Казахстані є суттєва російська діаспора.

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Поразки Росії змінюють її політичний статус

Сьогодні у Центральній Азії немає практично жодної країни, яка б у свій зовнішній політиці робила ставку на Росію.

"Може статися так, що Путін, який мріяв відновити Радянський союз, передасть всі пострадянські країни у сферу впливу Китаю. Росія перестане бути навіть спадкоємцем СРСР зусиллями імперіаліста Путіна", – зазначив Давидюк.

Винятком з цього переліку є країни, які обрали для себе європейський вектор розвитку, а також Туркменистан та Азербайджан, які також намагаються розбудовувати двосторонні відносини зі Стамбулом.

Через агресію проти України Путін програє Китаю в боротьбі за глобальний вплив. Втрата пострадянського спадку може стати першим кроком до розпаду Росії, всередині якої також є утворення, що прагнуть незалежності.

"Українська дипломатична робота та перемоги на полі бою політично знищують Росію. Тепер країни, що перед тим бачили у ній "сильну руку", будуть відвертатися від Кремля", – спрогнозував політолог.

Поразки Росії в міжнародній дипломатії