Россия теряет контроль над бывшими советскими республиками: к кому они начинают клониться

Поражения России в войне с Украиной показали слабость Кремля тем странам, которые видели его своим гарантом безопасности или торговым партнером. Они начали ориентировать свою внешнюю политику на другую, гораздо более мощную страну Азии.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. По его мнению, потеря Россией своего влияния в Центральной Азии может оказаться первым шагом к распаду этой страны.

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Кто конкурирует с Россией за Беларусь

Путин теряет Белоруссию. Показателен здесь недавний визит министра обороны Китая к Александру Лукашенко.

"Это можно считать маркером того, что Китай считает Беларусь страной из своей сферы влияния и не признает ее подчиненность России", – уверен Давидюк.

Так что, если между Россией и Китаем произойдет "разрыв отношений", большинство стран из сферы влияния Москвы переориентируются на Китай. Прежде всего, речь идет о бывших советских республиках, получивших в 1991 году независимость.

Важно! Перед тем аналогичные процессы, по мнению Давидюка, начались в Казахстане. В мае 2023 года страна договорилась с Китаем о безвизовом режиме. Также стало известно, что Астана увеличила экспорт своей агропродукции в Китай в 12 раз.

Из-за санкций, наложенных на Россию Западом, Казахстан больше не считает Кремль надежным торговым партнером. Также вызывает опасение экспансионизм Путина, тем более что в Казахстане есть существенная российская диаспора.

Николай Давидюк о геополитических изменениях в центральной Азии: смотрите видео

Поражения России изменяют ее политический статус

Сегодня в Центральной Азии нет практически ни одной страны, которая в своей внешней политике делала бы ставку на Россию.

"Может случиться так, что Путин, мечтавший восстановить Советский Союз, передаст все постсоветские страны в сферу влияния Китая. Россия перестанет быть даже наследником СССР усилиями империалиста Путина", – отметил Давидюк.

Исключением из этого списка являются страны, избравшие для себя европейский вектор развития, а также Туркменистан и Азербайджан, также пытающиеся выстраивать двусторонние отношения со Стамбулом.

Из-за агрессии против Украины Путин проигрывает Китаю в борьбе за глобальное влияние. Утрата постсоветского наследия может стать первым шагом к распаду России, внутри которой также есть образования, стремящиеся к независимости.

"Украинская дипломатическая работа и победы на поле боя политически уничтожают Россию. Теперь страны, прежде видевшие в ней "сильную руку", будут отворачиваться от Кремля", – спрогнозировал политолог.

Поражение России в международной дипломатии