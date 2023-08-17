Россия теряет контроль над бывшими советскими республиками: к кому они начинают клониться
Поражения России в войне с Украиной показали слабость Кремля тем странам, которые видели его своим гарантом безопасности или торговым партнером. Они начали ориентировать свою внешнюю политику на другую, гораздо более мощную страну Азии.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. По его мнению, потеря Россией своего влияния в Центральной Азии может оказаться первым шагом к распаду этой страны.
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Кто конкурирует с Россией за Беларусь
Путин теряет Белоруссию. Показателен здесь недавний визит министра обороны Китая к Александру Лукашенко.
"Это можно считать маркером того, что Китай считает Беларусь страной из своей сферы влияния и не признает ее подчиненность России", – уверен Давидюк.
Так что, если между Россией и Китаем произойдет "разрыв отношений", большинство стран из сферы влияния Москвы переориентируются на Китай. Прежде всего, речь идет о бывших советских республиках, получивших в 1991 году независимость.
Важно! Перед тем аналогичные процессы, по мнению Давидюка, начались в Казахстане. В мае 2023 года страна договорилась с Китаем о безвизовом режиме. Также стало известно, что Астана увеличила экспорт своей агропродукции в Китай в 12 раз.
Из-за санкций, наложенных на Россию Западом, Казахстан больше не считает Кремль надежным торговым партнером. Также вызывает опасение экспансионизм Путина, тем более что в Казахстане есть существенная российская диаспора.
Николай Давидюк о геополитических изменениях в центральной Азии: смотрите видео
Поражения России изменяют ее политический статус
Сегодня в Центральной Азии нет практически ни одной страны, которая в своей внешней политике делала бы ставку на Россию.
"Может случиться так, что Путин, мечтавший восстановить Советский Союз, передаст все постсоветские страны в сферу влияния Китая. Россия перестанет быть даже наследником СССР усилиями империалиста Путина", – отметил Давидюк.
Исключением из этого списка являются страны, избравшие для себя европейский вектор развития, а также Туркменистан и Азербайджан, также пытающиеся выстраивать двусторонние отношения со Стамбулом.
Из-за агрессии против Украины Путин проигрывает Китаю в борьбе за глобальное влияние. Утрата постсоветского наследия может стать первым шагом к распаду России, внутри которой также есть образования, стремящиеся к независимости.
"Украинская дипломатическая работа и победы на поле боя политически уничтожают Россию. Теперь страны, прежде видевшие в ней "сильную руку", будут отворачиваться от Кремля", – спрогнозировал политолог.
Поражение России в международной дипломатии
- Россия теряет свое влияние и в арабском мире. Ранее страны Ближнего Востока пытались налаживать отношения с Москвой, однако сегодня они разочарованы в России, которая блокирует зерновое соглашение и поддерживает перевороты в африканских странах, где проживает значительное количество мусульман. Украина же пользуется этим сполна, как показало выступление Зеленского на саммите Лиги арабских государств.
- Проблематичность России как партнера также понимает и большинство африканских стран. В другом регионе, где влияние страны-агрессорки было чрезвычайно высоким, российские провокации с зерновым соглашением воспринялись крайне враждебно, из-за чего 2/3 государств континента решили не приезжать в Россию на большую встречу.
- Еще одним международным проектом, в который верила Россия, был БРИКС; кроме нее, в нем участвуют Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Однако, по меньшей мере две из четырех стран-партнерок России имеют к ней определенные претензии, из-за чего согласились принять участие в обсуждении украинской формулы мира в Саудовской Аравии.