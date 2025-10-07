Українська розвідка вважає, що Росія може використовувати тіньовий флот, аби запускати дрони над містами Європи. Таким чином країна-агресорка може скоювати диверсій та різні спроби дестабілізації ситуації в Європі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.

До теми ЄС готує зупинку "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі, – ОП

Що сказав президент України про використання Росією тіньового флоту?

Служби зовнішньої розвідки України активно працює з партнерами над розслідуванням запуску невідомих дронів над Європою. Дрони частіше за все помічають над балтійськими країнами, зокрема в Данії та Швеції, а також Литві, Фінляндії й Німеччині.

Керівник Служби Олег Іващенко прозвітував про виявлені російські танкери, які використовуються не тільки для обходу санкцій, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Прикладом є запуск дронів із танкерів.

Наша розвідка активно працює з партнерами, щоб не допустити використання Росією суден так званого тіньового флоту для скоєння диверсій та інших спроб дестабілізації у Європі. Даємо всю необхідну інформацію партнерам і розраховуємо, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою,

– повідомив Зеленський.

Український лідер вважає, що зупинити проведення Росією подібної розвідки цілком реально. Україна обговорює конкретні завдання, зокрема щодо перекриття схем обходу санкцій за допомогою тіньового флоту.

Разом з партнерами Київ реалізуватиме спільний потенціал захисту у Європі.

"Переконуємо, що треба не економити на рішучості. Росіяни повинні знати, що жодну їхню деструктивну активність, усе підле, що вони роблять, світ без відповіді не залишить. І постійно ми додаємо світові такої рішучості", – зауважив український президент.

Нагадаємо! Росія має тіньовий флот, який складається щонайменше з 1000 застарілих суден, які транспортують нафту та нафтопродукти. Так країна-агресорка перевозить понад 70% сирої нафти та нафтопродуктів, попри санкції.

Зеленський додав, що світ має посилювати тиск, санкції та покращувати далекобійність, щоб відповідати на російські удари по енергетиці, по містах і людях.

Як можна зупинити тіньовий флот Росії?