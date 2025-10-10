Багато ударних дронів ворога, також і балістика, залетіли до повітряного простору України вночі 10 жовтня. Під атакою – енергетична інфраструктура.

Про це повідомили в Міненерго. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки У Києві та низці регіонів повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"

Що відомо про атаку на енергетику вночі 10 жовтня?

Упродовж ночі російська армія застосувала багато ударних БпЛА та балістичні ракети проти України. Вибухи та роботу ППО чули у низці міст, зокрема у Дніпрі, Києві та Запоріжжі. Повітряна тривога оголошена у столиці та більшості областей.

Ближче до 3 ранку у Міністерстві енергетики опублікували заяву, де вказали, що Росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук запевнила, що для мінімізації наслідків енергетики роблять все можливе, а щойно дозволять безпекові умови – розпочнуть відновлювальні роботи.

Додамо, раніше у розмові з 24 Каналом експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко зазначав, що війна є основним викликом для цього опалювального сезону. Тож якщо удари продовжаться, виклик суворішатиме.

По яких регіонах ворог цілив під час цієї атаки?