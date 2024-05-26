Російські провокації з кордонами країн Балтії: США та Євросоюз вимагають пояснень

Вашингтон вимагає, аби Росія пояснила ініціативу щодо "зміни кордонів" з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Також у ЄС обурені через дії Кремля на річці Нарва, через яку проходить естонсько-російський кордон.

Речник Держдепу США Метью Міллер висловив занепокоєння через те, що Кремль сіє плутанину на кордонах в країнах Балтії та Балтійського моря. Він наголосив на тому, що Москва має пояснити свої дії.

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Провокації Кремля – у полі зору

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель також заявляв про невдоволення через односторонні дії Росії на естонсько-російському кордоні. Він наголосив на необхідності повернення буїв, які демаркують кордон на річці Нарва.

Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої схеми провокаційної поведінки та гібридних дій Росії, в тому числі на її морських і сухопутних кордонах в регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв та їх негайного повернення,

– констатував Боррель.

За інформацією естонської Прикордонної служби, російські прикордонники без попередження прибрали понад 20 буїв. Ці навігаційні знаки відіграють ключову роль у запобіганні ненавмисного входження суден у внутрішні води Росії, що може призвести до міжнародних інцидентів.

Більше про ситуацію з кордонами

Слід згадати, що 21 травня на сайті російського уряду з'явився так званий наказ про "односторонню зміну кордону" з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Ініціативу подало Міністерство оборони Кремля, але після розголосу документ зник зі сайту.

Крім того, 23 травня Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії Ленара Салімулліна викликали в МЗС.

Водночас джерела 24 Каналу в Євросоюзі констатують, що у такий спосіб Москва намагається перевірити терпіння Заходу. Високопосадовець ЄС заявив, що Кремлю було цікаво дізнатися, якою буде відповідь Брюсселя на подібні витівки.

ситуація у Балтійському регіоні залишається напруженою, а дії Росії викликають занепокоєння серед сусідніх країн та міжнародної спільноти. Сполучені Штати та Європейський Союз продовжують уважно стежити за розвитком подій, підтримуючи суверенітет та територіальну цілісність держав Балтійського регіону.