Российские провокации с границами стран Балтии: США и Евросоюз требуют объяснений
Вашингтон требует, чтобы Россия объяснила инициативу по "изменению границ" с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Также в ЕС возмущены из-за действий Кремля на реке Нарва, через которую проходит эстонско-российская граница.
Представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил обеспокоенность из-за того, что Кремль сеет путаницу на границах в странах Балтии и Балтийского моря. Он отметил, что, что Москва должна объяснить свои действия.
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Провокации Кремля – в поле зрения
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявлял о недовольстве из-за односторонних действий России на эстонско-российской границе. Он отметил необходимость возвращения буев, которые демаркируют границу на реке Нарва.
Этот пограничный инцидент является частью более широкой схемы провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря. Такие действия являются неприемлемыми. Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев и их немедленного возвращения,
– констатировал Боррель.
По информации эстонской Пограничной службы, российские пограничники без предупреждения убрали более 20 буев. Эти навигационные знаки играют ключевую роль в предотвращении непреднамеренного вхождения судов во внутренние воды России, что может привести к международным инцидентам.В целом ситуация в Балтийском регионе остается напряженной, а действия России вызывают беспокойство среди соседних стран и международного сообщества. Соединенные Штаты и Европейский Союз продолжают внимательно следить за развитием событий, поддерживая суверенитет и территориальную целостность государств Балтийского региона.
Больше о ситуации с границами
- Следует упомянуть, что 21 мая на сайте российского правительства появился так называемый приказ об "одностороннем изменении границы" с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Инициативу подало Министерство обороны Кремля, но после огласки документ исчез с сайта.
- Кроме того, 23 мая Эстония заявила, что российские пограничники поснимали буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина вызвали в МИД.
- В то же время источники 24 Канала в Евросоюзе констатируют, что таким образом Москва пытается проверить терпение Запада. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что Кремлю было интересно узнать, каким будет ответ Брюсселя на подобные выходки.