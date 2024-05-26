Российские провокации с границами стран Балтии: США и Евросоюз требуют объяснений

Вашингтон требует, чтобы Россия объяснила инициативу по "изменению границ" с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Также в ЕС возмущены из-за действий Кремля на реке Нарва, через которую проходит эстонско-российская граница.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил обеспокоенность из-за того, что Кремль сеет путаницу на границах в странах Балтии и Балтийского моря. Он отметил, что, что Москва должна объяснить свои действия.

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Провокации Кремля – в поле зрения

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявлял о недовольстве из-за односторонних действий России на эстонско-российской границе. Он отметил необходимость возвращения буев, которые демаркируют границу на реке Нарва.

Этот пограничный инцидент является частью более широкой схемы провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря. Такие действия являются неприемлемыми. Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев и их немедленного возвращения,

– констатировал Боррель.

По информации эстонской Пограничной службы, российские пограничники без предупреждения убрали более 20 буев. Эти навигационные знаки играют ключевую роль в предотвращении непреднамеренного вхождения судов во внутренние воды России, что может привести к международным инцидентам.

Больше о ситуации с границами

Следует упомянуть, что 21 мая на сайте российского правительства появился так называемый приказ об "одностороннем изменении границы" с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Инициативу подало Министерство обороны Кремля, но после огласки документ исчез с сайта.

Кроме того, 23 мая Эстония заявила, что российские пограничники поснимали буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина вызвали в МИД.

В то же время источники 24 Канала в Евросоюзе констатируют, что таким образом Москва пытается проверить терпение Запада. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что Кремлю было интересно узнать, каким будет ответ Брюсселя на подобные выходки.

ситуация в Балтийском регионе остается напряженной, а действия России вызывают беспокойство среди соседних стран и международного сообщества. Соединенные Штаты и Европейский Союз продолжают внимательно следить за развитием событий, поддерживая суверенитет и территориальную целостность государств Балтийского региона.