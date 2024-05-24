Хотя Россия совсем не готова к войне против НАТО, однако подобные провокации и манипуляции играют ей на руку. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, к чему уже привели действия Кремля.
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Эскалация напряженности
В Минобороны России заявили, что Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. СМИ обратили внимание на то, что Кремль опубликовал, а затем удалил сообщение о "пересмотре" морских границ.
В Литве назвали это эскалацией против НАТО, а в России впоследствии сказали, что предложение Минобороны "обновить координаты границы", мол, имеет "технический характер".
С одной стороны российская практика показывает, что нелепые ошибки случаются. Но это тот случай, когда это, скорее всего, не ошибка, а прощупывание в рамках общего плана эскалации напряженности и разного рода шантажа НАТО. Цель главная – чтобы меньше помогали Украине,
– отметил Давид Шарп.
Это довольно неожиданный и странный шаг со стороны России – определить, где якобы начинаются и заканчиваются территориальные экономические воды. Хотя конфликты и споры по этому поводу довольно частое явление в мировой политике.
"Не исключаю, что россияне пытаются найти новый очаг напряженности, чтобы страны НАТО были более осторожными. Россия абсолютно не готова к конфликту и не хочет его, но ей выгодна манипуляция. Факт запрета Украине бить по России, задержки или вообще отсутствие поставок тех, или иных видов оружия как раз являются плодами этой политики запугивания", – отметил военный обозреватель.
Шарп считает, что если ни одна сторона не хочет воевать, то даже определенные спорные ситуации и конфликты могут игнорировать. Правильным также является обратное утверждение – если кто-то хочет войны, то повод можно найти любой.
Провокации России: что известно
- Командующий Сил обороны Эстонии еще в январе 2024 года сообщил о том, что Россия стоит за глушением GPS в Восточной Европе. Тогда Мартин Херем объяснил, что хотя нет доказательств, которые однозначно на это указывали бы, однако все подозрения падают на Россию. Херем также добавил, что Кремль учится и тестирует на случай вероятного конфликта в этом регионе.
- В конце апреля министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы снова предупредили об опасности глушения GPS в регионе Балтийского моря. Глава МИД Эстонии заявил, что считает глушение GPS частью деятельности России. Гибридные атаки России создают ряд угроз как для гражданских самолетов, так и для кораблей.
- Между тем военная контрразведка Польши сообщила, что Владимир Путин может провести мини-операцию против одной из стран Балтии. Хотя каких-то конкретных деталей Ярослав Стружик не привел.