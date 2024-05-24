Хотя Россия совсем не готова к войне против НАТО, однако подобные провокации и манипуляции играют ей на руку. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, к чему уже привели действия Кремля.

Смотрите также Как Россия использует систему ГЛОНАСС в войне против Украины и какую роль играет Китай

Эскалация напряженности

В Минобороны России заявили, что Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. СМИ обратили внимание на то, что Кремль опубликовал, а затем удалил сообщение о "пересмотре" морских границ.

В Литве назвали это эскалацией против НАТО, а в России впоследствии сказали, что предложение Минобороны "обновить координаты границы", мол, имеет "технический характер".

С одной стороны российская практика показывает, что нелепые ошибки случаются. Но это тот случай, когда это, скорее всего, не ошибка, а прощупывание в рамках общего плана эскалации напряженности и разного рода шантажа НАТО. Цель главная – чтобы меньше помогали Украине,

– отметил Давид Шарп.

Это довольно неожиданный и странный шаг со стороны России – определить, где якобы начинаются и заканчиваются территориальные экономические воды. Хотя конфликты и споры по этому поводу довольно частое явление в мировой политике.

"Не исключаю, что россияне пытаются найти новый очаг напряженности, чтобы страны НАТО были более осторожными. Россия абсолютно не готова к конфликту и не хочет его, но ей выгодна манипуляция. Факт запрета Украине бить по России, задержки или вообще отсутствие поставок тех, или иных видов оружия как раз являются плодами этой политики запугивания", – отметил военный обозреватель.

Шарп считает, что если ни одна сторона не хочет воевать, то даже определенные спорные ситуации и конфликты могут игнорировать. Правильным также является обратное утверждение – если кто-то хочет войны, то повод можно найти любой.

Провокации России: что известно