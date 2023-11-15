Тактика продовжиться: яка мета затяжних вильотів МіГ-31К

Впродовж останнього тижня в Україні періодично були повітряні тривоги тривалістю понад 2 години. Росіяни почали проводити дозаправлення винищувачів МіГ-31К у повітрі, що й впливає на тривалість тривог.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов сказав, навіщо ворог вчиться дозаправляти винищувачі в повітрі та до чого готуються окупанти.

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Ворог повернеться до тактики ракетного терору

МіГ-31К є носієм ракет типу "Кинджал", тому як тільки винищувач здіймається в повітря, по всій країні лунає сигнал повітряної тривоги. Наприклад, 11 листопада тривога тривала 3 години 27 хвилин, 14 листопада – 2 години 43 хвилини, 15 листопада – 2 години 11 хвилин. Така довготривала тривога морально тисне на українців, адже люди перестають працювати та змушені перебувати в укриттях.

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Ракети типу "Кинджал" можуть долати велику відстань й точно влучати в ціль. Протидіяти цим ракетам спроможні лише комплекси протиповітряної оборони Patriot. Однак наявних систем замало, щоб надійно закрити небо над країною. Для цього необхідно щонайменше 13 батарей.

Ворог розуміє, що українці дотримуються норм та правил поведінки, коли чують сигнал повітряної тривоги. Тому росіяни відпрацьовують завдання дозаправлення в повітрі авіаційним гасом, а ми по 3 – 4 години перебуваємо в укриттях,

– мовив Селезньов.

Зараз російське військове командування реалізовує завдання Владіміра Путіна, адже він вимагав, щоб окупанти патрулювали акваторію Чорного моря. Звісно, в північно-західну частину російські винищувачі не залітають. МіГ-31К, ймовірно, злітають з авіабази в селі Севаслейки або з летовища "Моздок".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що така тривала тривога в Україні пов'язана з дозаправленням МіГ-31К у повітрі. 14 листопада росіяни провели аж два таких дозаправлення.

"Очевидно, що ворог й надалі реалізовуватиме цю тактику, але ми повинні бути напоготові, адже росіяни накопичили чимало ракетних ресурсів. Українська розвідка наголошує, як тільки температура за вікном сягне нижче нуля градусів, то ворог знову повернеться до тактики ракетного терору. Російські ракети будуть спрямовані на наші об'єкти критичної інфраструктури", – додав Селезньов.

З якою метою росіяни дозаправляють МіГ-31К у повітрі: дивіться відео

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