Тактика продолжится: какая цель затяжных вылетов МиГ-31К

В течение последней недели в Украине периодически были воздушные тревоги продолжительностью более 2 часов. Россияне начали проводить дозаправку истребителей МиГ-31К в воздухе, что и влияет на продолжительность тревог.

В эфире 24 Канала военный эксперт Владислав Селезнев сказал, зачем враг учится дозаправлять истребители в воздухе и к чему готовятся оккупанты.

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Враг вернется к тактике ракетного террора

МиГ-31К является носителем ракет типа "Кинжал", потому как только истребитель поднимается в воздух, по всей стране раздается сигнал воздушной тревоги. Например, 11 ноября тревога продолжалась 3 часа 27 минут, 14 ноября – 2 часа 43 минуты, 15 ноября – 2 часа 11 минут. Такая продолжительная тревога морально давит на украинцев, ведь люди перестают работать и вынуждены находиться в укрытиях.

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Ракеты типа "Кинжал" могут преодолевать большое расстояние и точно попадать в цель. Противодействовать этим ракетам способны только комплексы противовоздушной обороны Patriot. Однако существующих систем недостаточно, чтобы надежно закрыть небо над страной. Для этого необходимо не менее 13 батарей.

Враг понимает, что украинцы соблюдают нормы и правила поведения, когда слышат сигнал воздушной тревоги. Поэтому россияне отрабатывают задачу дозаправки в воздухе авиационным керосином, а мы по 3 – 4 часа находимся в укрытиях,

– сказал Селезнев.

Сейчас российское военное командование реализует задачу Владимира Путина, ведь он требовал, чтобы оккупанты патрулировали акваторию Черного моря. Естественно, в северо-западную часть российские истребители не залетают. МиГ-31К, вероятно, взлетают с авиабазы в селе Севаслейки или с аэродрома "Моздок".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что такая длительная тревога в Украине связана с дозаправкой МиГ-31К в воздухе. 14 ноября россияне провели две такие дозаправки.

"Очевидно, что враг и дальше будет реализовывать эту тактику, но мы должны быть начеку, ведь россияне накопили немало ракетных ресурсов. Украинская разведка отмечает, как только температура за окном достигнет ниже нуля градусов, то враг снова вернется к тактике ракетного террора. Российские ракеты будут направлены на наши объекты критической инфраструктуры", – добавил Селезнев.

С какой целью россияне дозаправляют МиГ-31К в воздухе: смотрите видео

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