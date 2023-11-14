В Украине 14 ноября было объявлено о воздушной угрозе. Причина была в том, что взлетел носитель ракеты "Кинжал".

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Не рекорд

Спикер Воздушных сил в эфире телемарафона рассказал, что такая продолжительность тревоги – не рекорд. Она связана с дозаправкой в воздухе.

Есть такие реалии. Они начали проводить дозаправку в воздухе, а на этот раз их было две, –

рассказал Игнатию.

Он также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Он отметил, что отбоя тревоги нужно ждать в укрытии, ведь обычная осторожность может помочь спасти жизнь.

В этот раз, к счастью, тревога обошлась без взрывов, а значит, без пострадавших, однако мы никогда не можем знать наверняка, не отдаст ли командование страны-агрессорки очередной преступный приказ. Россия редко целится по военным или стратегическим объектам. Под ее прицелом – гражданская инфраструктура. Нужно помнить, что враг – коварный и не пренебрегать собственной безопасностью.

Россия ночью 14 ноября атаковала Украину