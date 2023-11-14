В Україні 14 листопада оголошували про повітряну загрозу. Причина була у тому, що злетів носій ракети "Кинджал".

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Не рекорд

Речник Повітряних сил у етері телемарафону розповів, що така тривалість тривоги – не рекорд. Вона пов'язана з дозаправкою у повітрі.

Маємо такі реалії. Вони почали проводити дозаправку в повітрі, а цього разу їх було аж дві, –

розповів Ігнат.

Він також закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Він наголосив, що відбою тривоги потрібно чекати в укритті, адже звичайна обережність може допомогти врятувати життя.

Цього разу, на щастя, тривога обійшлась без вибухів, а отже, без постраждалих, проте ми ніколи не можемо знати напевно, чи не віддасть командування країни-агресорки черговий злочинний наказ. Росія рідко цілить по військових чи стратегічних об'єктах. Під її прицілом – цивільна інфраструктура. Потрібно пам'ятати, що ворог – підступний та не нехтувати власною безпекою.

Росія вночі 14 листопада атакувала Україну