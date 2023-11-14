01:57, 14 листопада

Євросоюз відстає від своїх планів поставити Україні мільйон снарядів до березня. Це виконали поки на 30%. Дмитро Кулеба на Раді міністрів закордонних справ у Берліні закликав партнерів розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій.

Міністр зазначив, що що навряд чи ЄС поставить нашій державі обіцяний мільйон снарядів. Адже оборонна промисловість Єросоюзу в жалюгідному стані. Є проблеми зі станом складів і здатністю укладати зовнішні контракти.