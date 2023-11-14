Про нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й міжнародній арені 14 листопада розповідає 24 Канал.
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На Хмельниччині під час тривоги працювала ППО. В ОВА кажуть, що наразі повідомлень про руйнування та постраждалих немає.
Відбій загрози ударних БпЛА для західних областей.
На відкритті навчального центру F-16 згадали "Джуса"
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, відкриваючи навчальний центр F-16, присвятила декілька щемливих слів українському пілоту "Джусу", який загинув в авіатрощі у Житомирській області 25 серпня.
Під час свого виступу я згадала покійного Андрія Пільщикова, льотчика ВПС України з позивним "Джус". Він був великим прихильником переходу на F-16. Частково завдяки його зусиллям ми можемо зараз готувати нове покоління пілотів,
– наголосила Кайса Оллонгрен.
Дубінському обрали запобіжний захід
Сьогодні вночі Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, все ж обрали запобіжний захід. Нардепа відправили в СІЗО. Про це повідомили в телеграм-каналі Дубінського. Судове засідання проходило в закритому режимі.
Тривога й на Івано-Франківщині. Повітряні сили повідомили, що група ударних дронів летить через Прикарпаття на Львівщину.
Чому Україна може вчасно не отримати обіцяні снаряди від ЄС
Євросоюз відстає від своїх планів поставити Україні мільйон снарядів до березня. Це виконали поки на 30%. Дмитро Кулеба на Раді міністрів закордонних справ у Берліні закликав партнерів розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій.
Міністр зазначив, що що навряд чи ЄС поставить нашій державі обіцяний мільйон снарядів. Адже оборонна промисловість Єросоюзу в жалюгідному стані. Є проблеми зі станом складів і здатністю укладати зовнішні контракти.