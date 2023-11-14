01:57, 14 ноября

Евросоюз отстает от своих планов поставить Украине миллион снарядов в марте. Это сделали пока на 30%. Дмитрий Кулеба в Совете министров иностранных дел в Берлине призвал партнеров разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий.

Министр отметил, что вряд ли ЕС поставит нашему государству обещанный миллион снарядов. Ведь оборонная промышленность Евросоюза в плачевном состоянии. Есть проблемы с состоянием складов и способностью заключать внешние контракты.