О новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и международной арене 14 ноября рассказывает 24 Канал.
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В Хмельницкой области во время тревоги работала ПВО. В ОВА говорят, что сообщений о разрушениях и пострадавших нет.
Отбой опасности ударных БПЛА для западных областей.
На открытии учебного центра F-16 упомянули "Джуса"
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, открывая учебный центр F-16, посвятила несколько щемящих слов украинскому пилоту "Джусу", погибшему в авиатроше в Житомирской области 25 августа.
Во время своего выступления я вспомнила покойного Андрея Пильщикова, лётчика ВВС Украины с позывным "Джус". Он был большим поклонником перехода на F-16. Отчасти благодаря его усилиям мы можем сейчас готовить новое поколение пилотов,
– подчеркнула Кайса Оллонгрен.
Дубинскому избрали меру пресечения
Сегодня ночью Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, все же избрали меру пресечения. Нардеп отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в телеграм-канале Дубинского. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Тревога и в Ивано-Франковской области. Воздушные силы сообщили, что группа ударных дронов летит через Прикарпатье во Львовскую область.
Почему Украина может вовремя не получить обещанные снаряды от ЕС
Евросоюз отстает от своих планов поставить Украине миллион снарядов в марте. Это сделали пока на 30%. Дмитрий Кулеба в Совете министров иностранных дел в Берлине призвал партнеров разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий.
Министр отметил, что вряд ли ЕС поставит нашему государству обещанный миллион снарядов. Ведь оборонная промышленность Евросоюза в плачевном состоянии. Есть проблемы с состоянием складов и способностью заключать внешние контракты.