Броунівський рух: Росія панічно ховає свої кораблі у Чорному морі

Україна показово демонструє, що може та має чим завдавати ударів по російських цілях у Чорному морі. Так, окупанти частково почали маневрувати кораблями.

Попри такі дії поки критичної дислокації не відчувають. Про це 24 Каналу повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що російські кораблі продовжують перебувати у районах, які здаються їм безпечними.

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Де найчастіше окупанти тримають кораблі

Зазвичай росіяни розташовують кораблі за 100 миль від контрольованого Україною берега. Проте тепер окупанти не знають, який саме берег контролюють українські воїни. Ворог не встигає виміряти 100 морських миль.

Тому відбувається такий броунівський рух від Севастополя до Новоросійська, де вони щоночі намагаються змінити дислокацію,

– зауважила Гуменюк.

Найчастіше корабельне угрупування росіян розосереджено в акваторії Чорного моря, а саме у районі південно-східного узбережжя Криму в напрямку Новоросійська.

Окупанти використовують оглядовий райончик, який створили штучно для накопичення цивільних суден. Противник злочинно за ними переховується. Уся тактика, яку Росія використовувала – залишається сталою.

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію у Чорному морі: дивіться відео

"Таке враження, що вони у деякому сенсі завмерли в очікуванні продовження так званого морського бою. Поки що не розуміючи, звідки небезпека буде більш критичною: з повітря, води чи може суходолу", – сказала Наталія Гуменюк.

Що коїться на узбережжі Чорного моря

На узбережжі Чорного моря, зокрема поблизу Скадовська та Армянська, окупанти тримають живу силу та техніку. Тут ворог намагається облаштувати для себе захист. Проте ситуація наразі контрольована.

Нещодавня висадка ГУР у Криму суттєво змінила їхнє розуміння, що таке контрольований Україною берег. Тому окупанти докладають зусиль, аби посилити узбережжя та упередити висадку десанту.

Траса М17 використовується активно, як фактично єдиний повноцінно-функціональний логістичний шлях, за яким вони ще можуть підтягувати якісь ресурси. А ми зі свого боку розуміємо, що для нас цей шлях має бути корисним з певним просуванням,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація у Чорному морі