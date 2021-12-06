Росіяни кому завгодно можуть говорити, що "іхтамнєт", але не мені, – Резніков

Олексій Резніков розповів, що на посаді міністра оборони йому допоміг досвід очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Водночас інструменти, які використовує урядовець, змінилися.

Тепер я прекрасно знаю, з ким маю справу, – політки

Резніков зізнався, що ніби увійшов у ту саму річку, але з іншого берега. Про це міністр оборони сказав у інтерв'ю.

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На посаді міністра реінтеграції окупованих територій завданням Резнікова було захищати інтереси України та боротися за відновлення суверенітету й територіальної цілісності. Тоді він використовував переговори та інструменти "м'якої сили": проєкти розвитку, комунікація, реінтеграція молоді тощо.

У Міноборони завдання те саме, просто інший інструментарій. Наш базовий сценарій – політико-дипломатичне врегулювання. З досвіду перемовника я знаю, що найкращий дипломатичний аргумент – це сильна армія,

– наголосив чиновник.

Зміцнення армії й усього сектору оборони – це посилення нашої переговорної позиції як країни.

"Завдяки 2 рокам переговорів я прекрасно знаю, з ким ми маємо справу, хто наш ворог і як він себе може поводити. Росіяни кому завгодно можуть говорити, що "іхтамнєт", але не мені", – запевнив Резніков.

Що відомо про призначення Резнікова

4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони. За таке рішення проголосували 273 нардепи.

До того він понад рік очолював Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. 1 листопада політик сам написав заяву на звільнення. До речі, його посаду обійняла "слуга народу" Ірина Верещук.

Пропозиція очолити Міноборони Резнікову надійшла від президента Володимира Зеленського. Політик вважає це "проявом довіри". Сам урядовець не одразу погодився на нову посаду, а спершу зважував усі моменти.

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