Резніков наголосив, що впливові американські та європейські ЗМІ знову поширили інформацію про можливе широкомасштабне вторгнення. Згідно з цією інформацією, план-максимум Кремля – захопити дві третини території України.

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Кремль хоче, аби України не було взагалі, – міністр

План-максимум Кремля – зробити так, щоб України взагалі не було. Це не секрет. Західні журналісти роблять свою роботу – ми повинні робити свою,

– сказав Резніков.

Резніков зустрічався з журналістом Washington Post

Міністр наголосив, що під час свого візиту до Вашингтона зустрічався з журналістом Washington Post. Саме це видання одним з перших повідомило про стягнення російських військ до українського кордону. Резніков наголосив, що подякував медійнику – за привернення уваги до агресії Росії.

У нас війна триває вже вісім років і для нас це не новина. А звичайні люди в Америці чи Європі можуть не знати, що до чого. Або перебувати під впливом російської пропаганди чи лобістів Москви,

– додав міністр.

Урядовець повідомив, що постійно наголошує під час зустрічей з іноземними партнерами, що потрібно сформулювати те, якою буде відповідь на вторгнення. Адже можлива ескалація може стати катастрофою, як для Росії, так і для всієї Європи.

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Головне про стягнення російських військ до кордону України:

31 жовтня видання The Washington Post написало, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною.

У ГУР Міноборони повідомили, що можливе вторгнення може відбутись вже у січні – лютому 2022 року.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, поки біля кордону України близько 94 тисячі російських військових.

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