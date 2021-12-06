Резников подчеркнул, что влиятельные американские и европейские СМИ снова распространили информацию о возможном широкомасштабном вторжении. Согласно этой информации, план-максимум Кремля – захватить две трети территории Украины.

К теме Было очень смешно все это слышать, – Резников об обеспокоенности России его назначением

Кремль хочет, чтобы Украины не было вообще, – министр

План-максимум Кремля сделать так, чтобы Украины вообще не было. Это не секрет. Западные журналисты делают свою работу – мы должны делать свою,

– сказал Резников.

Резников встречался с журналистом Washington Post

Министр подчеркнул, что во время своего визита в Вашингтон он встречался с журналистом Washington Post. Именно это издание одним из первых сообщило о стягивании российских войск к украинской границе. Резников подчеркнул, что поблагодарил медийщика – за привлечение внимания к агрессии России.

У нас война длится уже восемь лет и для нас это не новость. А обычные люди в Америке или Европе могут не знать, что к чему. Или находиться под влиянием российской пропаганды или лоббистов Москвы,

– добавил министр.

Чиновник сообщил, что постоянно отмечает во время встреч с иностранными партнерами, что нужно сформулировать то, каким будет ответ на вторжение. Ведь возможная эскалация может оказаться катастрофой, как для России, так и для всей Европы.

Читайте также Российские войска возле украинских границ: Польша считает, что Путин проверяет Запад

Главное о стягивании российских войск к границе Украины:

31 октября издание The Washington Post написало, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной.

В ГУР Минобороны сообщили, что возможное вторжение может произойти уже в январе – феврале 2022 года.

По словам министра обороны Алексея Резникова, пока возле границы Украины около 94 тысяч российских военных.

Смотрите об ультиматуме Путина к НАТО в "Теории заговора":