Тепер я прекрасно знаю, з ким маю справу, – політки

Резніков зізнався, що ніби увійшов у ту саму річку, але з іншого берега. Про це міністр оборони сказав у інтерв'ю.

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На посаді міністра реінтеграції окупованих територій завданням Резнікова було захищати інтереси України та боротися за відновлення суверенітету й територіальної цілісності. Тоді він використовував переговори та інструменти "м'якої сили": проєкти розвитку, комунікація, реінтеграція молоді тощо.

У Міноборони завдання те саме, просто інший інструментарій. Наш базовий сценарій – політико-дипломатичне врегулювання. З досвіду перемовника я знаю, що найкращий дипломатичний аргумент – це сильна армія,
– наголосив чиновник.

Зміцнення армії й усього сектору оборони – це посилення нашої переговорної позиції як країни.

"Завдяки 2 рокам переговорів я прекрасно знаю, з ким ми маємо справу, хто наш ворог і як він себе може поводити. Росіяни кому завгодно можуть говорити, що "іхтамнєт", але не мені", – запевнив Резніков.

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