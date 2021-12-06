Тепер я прекрасно знаю, з ким маю справу, – політки
Резніков зізнався, що ніби увійшов у ту саму річку, але з іншого берега. Про це міністр оборони сказав у інтерв'ю.
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На посаді міністра реінтеграції окупованих територій завданням Резнікова було захищати інтереси України та боротися за відновлення суверенітету й територіальної цілісності. Тоді він використовував переговори та інструменти "м'якої сили": проєкти розвитку, комунікація, реінтеграція молоді тощо.
У Міноборони завдання те саме, просто інший інструментарій. Наш базовий сценарій – політико-дипломатичне врегулювання. З досвіду перемовника я знаю, що найкращий дипломатичний аргумент – це сильна армія,
– наголосив чиновник.
Зміцнення армії й усього сектору оборони – це посилення нашої переговорної позиції як країни.
"Завдяки 2 рокам переговорів я прекрасно знаю, з ким ми маємо справу, хто наш ворог і як він себе може поводити. Росіяни кому завгодно можуть говорити, що "іхтамнєт", але не мені", – запевнив Резніков.
Що відомо про призначення Резнікова
- 4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони. За таке рішення проголосували 273 нардепи.
- До того він понад рік очолював Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. 1 листопада політик сам написав заяву на звільнення. До речі, його посаду обійняла "слуга народу" Ірина Верещук.
- Пропозиція очолити Міноборони Резнікову надійшла від президента Володимира Зеленського. Політик вважає це "проявом довіри". Сам урядовець не одразу погодився на нову посаду, а спершу зважував усі моменти.
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