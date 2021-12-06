Россияне кому угодно могут говорить, что "ихтамнет", но не мне, – Резников

Алексей Резников рассказал, что в должности министра обороны ему помог опыт руководителя Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В то же время, инструменты, которые использует чиновник, изменились.

Теперь я прекрасно знаю, с кем имею дело, – политки

Резников признался, что якобы вошел в ту же реку, но с другого берега. Об этом Министр обороны сказал в интервью.

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В должности министра реинтеграции оккупированных территорий задачей Резникова было защищать интересы Украины и бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности. Тогда он использовал переговоры и инструменты "мягкой силы": проекты развития, коммуникация, реинтеграция молодежи.

У Минобороны задача та же, просто другой инструментарий. Наш базовый сценарий – политико-дипломатическое урегулирование. Из опыта переговорщика я знаю, что лучший дипломатический аргумент – это сильная армия,

– подчеркнул чиновник.

Укрепление армии и всего сектора обороны – это усиление нашей переговорной позиции как страны.

"Благодаря 2 годам переговоров я прекрасно знаю, с кем мы имеем дело, кто наш враг и как он себя может вести. Россияне кому угодно могут говорить, что "их тамнет", но не мне", – заверил Резников.

Что известно о назначении Резникова

4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны. За такое решение проголосовали 273 нардепа.

До этого он больше года возглавлял Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. 1 ноября политик сам написал заявление на увольнение. Кстати, его должность заняла "слуга народа" Ирина Верещук.

Предложение возглавить Минобороны Резникову поступило от президента Владимира Зеленского. Политик считает это "проявлением доверия". Сам чиновник не сразу согласился на новую должность, а сначала взвешивал все моменты.

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