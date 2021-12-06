Россияне кому угодно могут говорить, что "ихтамнет", но не мне, – Резников
Источник:Armyinform
Алексей Резников рассказал, что в должности министра обороны ему помог опыт руководителя Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В то же время, инструменты, которые использует чиновник, изменились.
Теперь я прекрасно знаю, с кем имею дело, – политки
Резников признался, что якобы вошел в ту же реку, но с другого берега. Об этом Министр обороны сказал в интервью.
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В должности министра реинтеграции оккупированных территорий задачей Резникова было защищать интересы Украины и бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности. Тогда он использовал переговоры и инструменты "мягкой силы": проекты развития, коммуникация, реинтеграция молодежи.
У Минобороны задача та же, просто другой инструментарий. Наш базовый сценарий – политико-дипломатическое урегулирование. Из опыта переговорщика я знаю, что лучший дипломатический аргумент – это сильная армия,
– подчеркнул чиновник.
Укрепление армии и всего сектора обороны – это усиление нашей переговорной позиции как страны.
"Благодаря 2 годам переговоров я прекрасно знаю, с кем мы имеем дело, кто наш враг и как он себя может вести. Россияне кому угодно могут говорить, что "их тамнет", но не мне", – заверил Резников.
Что известно о назначении Резникова
- 4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны. За такое решение проголосовали 273 нардепа.
- До этого он больше года возглавлял Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. 1 ноября политик сам написал заявление на увольнение. Кстати, его должность заняла "слуга народа" Ирина Верещук.
- Предложение возглавить Минобороны Резникову поступило от президента Владимира Зеленского. Политик считает это "проявлением доверия". Сам чиновник не сразу согласился на новую должность, а сначала взвешивал все моменты.
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