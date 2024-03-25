Долетіли за лічені секунди до Києва: чи можливо захистити небо від швидкісних цілей

Росіяни зранку 25 березня зненацька атакували Київ балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги у столиці пролунав о 10:27, а вже о 10:28 кияни почули вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник сказав 24 Каналу, чи може Україна захищатися від таких раптових загроз та яка техніка потрібна.

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Що може збивати швидкісні цілі

Україна вже має підтверджені випадки збиття балістики й навіть супераеробалістики Х-47М2 "Кинджал", швидкість яких понад 14 000 кілометрів за годину.

Росіяни подають "Кинджал" як вундерваффе, що нібито не підлягає збиттю. Однак щонайменше пів сотні цих ракет збили ЗРК Patriot, також добре працюють SAMP/T.

"Таких установок треба якомога більше. Маю нагадати, що установок Patriot на планеті, коли вони почали виготовлятися ще з 80-х років, є від 1000 до 1300. Питання навіть не технологічної, а політичної волі наших союзників. Немає проблеми з наявністю зброю, є проблема з постачанням в Україну", – додав Черник.

Якими ракетами росіяни били по Києву

Ворожі ракети, які зранку вдарили по столиці, були запущені з анексованого півострова Крим. Повітряні цілі подолали кілька сотень кілометрів за лічені секунди.

З огляду на те, що все відбулося дуже швидко, то найімовірніше росіяни під час ранкового обстрілу Києва використали ракети КN-23 – корейський аналог "Іскандера", задекларована швидкість якої майже 9 000 кілометрів за годину.

Жодним чином не стверджую, що я правий. Це тільки моя думка. Експертиза має розібратися, що це були за ракети,

– зауважив Черник.

Цілком можливо, що окупанти зуміли пусковий контейнер протикорабельної ракети "Циркон", яка насамперед передбачена для важких фрегатів та підводних найновіших човнів класу "Ясен", модифікувати, зняти із морського базування і поставити на автомобільне шасі.

Найімовірніше, що щось одне з цих двох. Тобто, або КN-23, або "Циркон". В обох бойові частини варіюються від 300 до 500 кілограмів,

– мовив військовий експерт.

За його словами, попри те, що дошкульно і боляче, але все ж таки стратегічного завдання росіяни досягнути не можуть. Понад два роки у ворога одне завдання – сіяти страх і паніку у наших серцях. З точністю до навпаки, наша лють до них тільки міцніє.

Обстріл Києва 25 березня: що відомо