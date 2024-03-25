Окупанти атакували Київ близько о 10:30 25 березня. Відомо, що росіяни здійснили пуски 2 балістичних ракет невстановленого типу з території тимчасово окупованого Криму.
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Зеленський відреагував на ворожу атаку
Першочергово президент України подякував рятувальникам ДСНС, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки у Києві. Зеленський також підтвердив, що окупанти атакували балістичними ракетами.
Також президент зауважив, що російські ракети пошкодили звичайнісінькі міські забудови. Тому він вкотре закликав партнерів посилити допомогу й надати більше систем та засобів протиповітряної оборони.
Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор,
– наголосив Зеленський.
Які наслідки російської атаки по Києву
- Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, а також начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок ранкової атаки уламки російських ракет виявили у 5 районах столиці: Печерському, Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби.
- У Печерському районі зруйновано триповерхову будівлю спортивної зали. Наразі там працюють рятувальники, адже під завалами, ймовірно, можуть бути люди.
- Станом на 13:30 відомо про 7 постраждалих, з яких двоє – госпіталізовані. Так, у 33-річної жінки закриті черепно-мозкові травми, забійні рани – вона госпіталізована до лікарні. Також в Охматдит госпіталізована 16-річна дівчина з політравмою. Ще 3 жінки мають гостру реакцію на стрес – вони отримали допомогу на місці. Варто наголосити, що дві з них – при надії.
- Відомо, що у Печерському районі внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад – Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Також пошкоджено скління у навколишніх будівлях.
- За попередніми даними, окупанти могли атакувати Київ протикорабельними ракетами "Циркон". Зокрема, про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.