Окупанти атакували Київ близько о 10:30 25 березня. Відомо, що росіяни здійснили пуски 2 балістичних ракет невстановленого типу з території тимчасово окупованого Криму.

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Зеленський відреагував на ворожу атаку

Першочергово президент України подякував рятувальникам ДСНС, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки у Києві. Зеленський також підтвердив, що окупанти атакували балістичними ракетами.

Також президент зауважив, що російські ракети пошкодили звичайнісінькі міські забудови. Тому він вкотре закликав партнерів посилити допомогу й надати більше систем та засобів протиповітряної оборони.

Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор,

– наголосив Зеленський.

Які наслідки російської атаки по Києву