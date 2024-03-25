Оккупанты атаковали Киев около 10:30 25 марта. Известно, что россияне осуществили пуски 2 баллистических ракет неустановленного типа с территории временно оккупированного Крыма.

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Зеленский отреагировал на вражескую атаку

Первоначально президент Украины поблагодарил спасателей ГСЧС, полицию, коммунальщиков и все привлеченные службы, которые этим утром ликвидируют последствия российской атаки в Киеве. Зеленский также подтвердил, что оккупанты атаковали баллистическими ракетами.

Также президент отметил, что российские ракеты повредили обычные городские застройки. Поэтому он в очередной раз призвал партнеров усилить помощь и предоставить больше систем и средств противовоздушной обороны.

Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор,

– подчеркнул Зеленский.

Какие последствия российской атаки по Киеву