Долетели за считанные секунды до Киева: возможно ли защитить небо от скоростных целей

Россияне утром 25 марта неожиданно атаковали Киев баллистическими ракетами. Сигнал воздушной тревоги в столице прозвучал в 10:27, а уже в 10:28 киевляне услышали взрывы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник сказал 24 Каналу, может ли Украина защищаться от таких внезапных угроз и какая техника нужна.

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Что может сбивать скоростные цели

Украина уже имеет подтвержденные случаи сбивания баллистики и даже супераэробаллистики Х-47М2 "Кинжал", скорость которых более 14 000 километров в час.

Россияне подают "Кинжал" как вундерваффе, якобы не подлежащий сбиванию. Однако по меньшей мере полсотни этих ракет сбили ЗРК Patriot, также хорошо работают SAMP/T.

"Таких установок надо как можно больше. Должен напомнить, что установок Patriot на планете, когда они начали изготавливаться еще с 80-х годов, есть от 1000 до 1300. Вопрос даже не технологической, а политической воли наших союзников. Нет проблемы с наличием оружия, есть проблема с поставками в Украину", – добавил Черник.

Какими ракетами россияне били по Киеву

Вражеские ракеты, которые утром ударили по столице, были запущены с аннексированного полуострова Крым. Воздушные цели преодолели несколько сотен километров за считанные секунды.

Учитывая то, что все произошло очень быстро, то вероятнее всего россияне во время утреннего обстрела Киева использовали ракеты КN-23 – корейский аналог "Искандера", задекларированная скорость которой почти 9 000 километров в час.

Никоим образом не утверждаю, что я прав. Это только мое мнение. Экспертиза должна разобраться, что это были за ракеты,

– отметил Черник.

Вполне возможно, что оккупанты сумели пусковой контейнер противокорабельной ракеты "Циркон", которая прежде всего предусмотрена для тяжелых фрегатов и подводных новейших лодок класса "Ясень", модифицировать, снять с морского базирования и поставить на автомобильное шасси.

Вероятнее всего, что что-то одно из этих двух. То есть, или КN-23, или "Циркон". В обоих боевые части варьируются от 300 до 500 килограммов,

– сказал военный эксперт.

По его словам, несмотря на то, что чувствительно и больно, но все же стратегической задачи россияне достичь не могут. Более двух лет у врага одна задача – сеять страх и панику в наших сердцах. С точностью до наоборот, наша ярость к ним только крепнет.

Обстрел Киева 25 марта: что известно