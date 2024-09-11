Чи буде для росіян "легкою прогулянкою" повторна спроба наступати на Київ

Росіяни на початку повномасштабного вторгнення намагалися "взяти Київ за 3 дні", але їм це не вдалося. Проте ворог все ще має резерви, щоб спробувати повторити наступ на столицю України.

Полковник британської армії Глен Грант припустив, що росіяни "вичікують момент", коли можна буде провести наступ на Київ, який ЗСУ, по їхньому задуму, не зможе зупинити. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, наскільки реальним є такий план.

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Можуть йти з Півночі

На думку Глена Гранта, якщо росіяни наважаться знову наступати на Київ, то вони підуть на Півночі України з боку Брянщини та Білорусі через Чернігівську та Сумську області.

Про це теоретично можна було розмірковувати у 2022 році. Однак з того часу на Півночі України були побудовані інженерні укріплення, мінні поля. Там також перебувають потужні підрозділи Збройних Сил України,

– пояснив військовий експерт.

Це – територія Полісся, і вона характеризується невеликою кількістю доріг, проте там багато річок, боліт. Також там небагато мостів, по яких можна пройти, і на них всіх стоять позначки "Обережно, міни!".

Якщо ворог піде по цій ділянці, в нього не буде "легкої прогулянки", як у 2022 році,

– зауважив він.

Тоді, на його думку, росіяни так легко зайшли на Півночі, тому що це був задум українського військового керівництва. Ворога туди запустили, для того, щоб він розтягнув свої сили.

"У противника тоді виникла величезна проблема – дороги, по яких він розтягнув свої війська, постійно бомбили наші сили, працювали "Байрактари". А у противника не було розгорнуто системи ППО і його авіація атакувала не так масовано. Тому повторити історію 2022 року Росії наразі абсолютно нереально", – наголосив Павло Нарожний.

До слова. Військовий експерт Глен Грант зауважив, що від росіян можна очікувати "чергового штурму" на Київ, адже вони все ще мають резерви та "утримують свою бронетехніку". Тому головне завдання ЗСУ, на його думку, запобігти прориву ворога і його швидкому просуванню.