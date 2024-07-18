Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що Курська область межує із Сумською, там у Росії недостатньо сил для проведення масштабних наступальних заходів. Він зазначив, що, за різними даними, поблизу ділятки цього кордону противник накопичив близько 11 тисяч військових.

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Чи є у росіян шанс окупувати Суми

Владислав Селезньов підкреслив, що чисельність російських військ на цьому напрямку замала для окупації Сум. На його думку, противник намагатиметься створити там "санітарну зону" на рівні диверсійно-розвідувальних груп.

Ворог може активно застосовувати міномети та артилерійські системи, щоб гатити по нашому прикордонню. Час від часу по наших територіях також будуть прилітати ворожі керовані авіаційні бомби,

– припустив військовий експерт.

Він зауважив, що діяльність російських ДРГ стала буденною. Нещодавно такі групи намагалась атакувати один із напрямків на Сумщині.

Важливо розуміти, що жодної спокійної ділянки на тих територіях, які були звільнені від ворожої окупації, не буде.

Ворог постійно шукає слабкі місця в нашій обороні, використовуючи ДРГ та спецпризначенців, щоб мати оперативно-розвідувальну інформацію. Сили та засоби України постійно перебуватимуть на Чернігівщині та Сумщині, аби бути готовими до протидії ворогу,

– наголосив Селезньов.