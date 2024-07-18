Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что Курская область граничит с Сумской, там у России недостаточно сил для проведения масштабных наступательных мероприятий. Он отметил, что, по разным данным, вблизи участка этой границы противник накопил около 11 тысяч военных.

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Есть ли у россиян шанс оккупировать Сумы

Владислав Селезнев подчеркнул, что численность российских войск на этом направлении маловата для оккупации Сум. По его мнению, противник будет пытаться создать там "санитарную зону" на уровне диверсионно-разведывательных групп.

Враг может активно применять минометы и артиллерийские системы, чтобы бить по нашему приграничью. Время от времени по нашим территориям также будут прилетать вражеские управляемые авиационные бомбы,

– предположил военный эксперт.

Он отметил, что деятельность российских ДРГ стала обыденной. Недавно такие группы пыталась атаковать одно из направлений на Сумщине.

Важно понимать, что ни одного спокойного участка на тех территориях, которые были освобождены от вражеской оккупации, не будет.

Враг постоянно ищет слабые места в нашей обороне, используя ДРГ и спецназовцев, чтобы иметь оперативно-разведывательную информацию. Силы и средства Украины постоянно будут находиться на Черниговщине и Сумщине, чтобы быть готовыми к противодействию врагу,

– подчеркнул Селезнев.