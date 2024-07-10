В Сумах и регионе могут экстренно отключать свет. Причина заключается в аварийной ситуации на одной из подстанций.

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Что известно о ситуации

Энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате российских атак в течение года. Враг существенно повредил эту инфраструктуру.

Известно, что в Сумах и в Сумской области все под контролем.

Энергетики работают над урегулированием,

– говорится в сообщении.

В то же время в течение 10 июля по всей Украине применяют графики почасовых отключений. Однако с 10:00 до 13:00 10 июля – будет действовать две очереди графиков отключений, а в другие часы суток – три очереди.

Ранее объясняли, что 1 очередь графиков – 4 часа ограничений за сутки, 2 очереди – 8 часов ограничений за сутки, 3 очереди – 12 часов ограничений за сутки, 4 очереди – более 12 часов ограничений за сутки.