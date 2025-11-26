У 1 ОШП ім Коцюбайла назвали головне завдання, яке росіяни поставили собі біля Покровська

Російські війська і далі докладають максимум зусиль, щоб просуватись на Покровському напрямку. Тактика противника щоразу змінюється. Часто все залежить від погодних умов та методів оборони наших захисників, проте завдання, яке стоїть перед окупантами залишається незмінним.

Заступник командира 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Віталій Дере'янко "Танцор" розповів 24 Каналу, що росіяни раніше часто використовували механізовану техніку для штурмів, але зараз цього стало менше. Основний тиск противник чинить, використовуючи малі штурмові групи, щоб проникати вглиб українських позицій.

Дивіться також Росіяни просуваються в Покровську, зайшли на околиці Сіверська і готують штурм Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чого прагнуть досягти росіяни поблизу Покровська?

Віталій Дерев'янко зауважив, що Покровськ та Покровсько-Мирноградська агломерація зараз достатньо добре захищені протитанковими ровами та інженерними загородженнями. Через це окупантам складно проводити механізовані штурми.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Силам оборони вдається тримати під контролем ті ділянки фронту, де росіяни намагаються просуватися. Завдяки таким діям противник втрачає багато техніки та особового складу, однак він не припиняє спроб виконувати завдання військового командування Росії.

Логістика (на Покровському напрямку – 24 Канал) складна. Першочерговим завданням противника – є відрізати логістику. Особливо це стосується підрозділів, які застосовують FPV-дрони,

– сказав Дерев'янко.

Про те, за його словами, Силам оборони вдається пробивати коридори на цьому напрямку. Через погодні умови це можливо робити на достатньому рівні, щоб забезпечити українські війська.

Яка зараз ситуація на Донеччині?