Раніше росіянам вдалось прорватись поблизу Покровська, однак їхній "успіх" тривав недовго. Сили оборони змогли взяти окупантів в оточення.

Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів в етері 24 Каналу, що ворог і далі намагається проникати через наші передові позиції, аби накопичувати свої сили у тилу українських військових. Головним завданням ворога є атакувати логістичні шляхи та позиції наших пілотів дронів і мінометників.

Як Сили оборони просунулись на Покровському напрямку?

Данило Борисенко підкреслив, що, попри деякі здобутки росіян на полі бою, завдяки успішним діям під командуванням 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" та інших українських сил вдалось взяти окупантів у часткове оточення.

Це сталось через те, що росіяни кидають великі сили на проникнення крізь лінію бойового зіткнення, але на ті території, куди вони потрапляють, їх недостатньо. Це дає можливість брати в оточення деякі угрупування та знищувати їх,

– сказав він.

Як наслідок, деякі частини підрозділів противника на схід від Добропілля перебувають в оточенні.

Зверніть увагу! У бригаді "Рубіж" НГУ триває важливий збір на наземні дрони. Долучитись до підтримки наших захисників можна за посиланням.

Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" вважає, що найближчим часом всі ділянки, де є ворог, будуть "зачищені", адже операція з ліквідації просувається дуже успішно. Росія зазнає там серйозних втрат.

Яка ситуація поблизу Добропілля: карта

Однак не слід забувати, що у ворога в операції на Покровському напрямку залучена дуже велика кількість особового складу. Він не припиняє свої спроби далі просочуватися через лінію бойового зіткнення у наші тили,

– наголосив Борисенко.

Таким чином окупанти намагаються накопичувати свої сили у лісосмугах, посадках та заходити на околиці деяких населених пунктів. Попри намагання Сил оборони одразу ліквідовувати противника, йому іноді все ж вдається мати певний успіх. Тому нашим захисникам доводиться виділяти додаткові сили та час, щоб знову і знову витісняти росіян.

Що відбувається на Покровському напрямку?