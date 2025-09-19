Росіяни в оточенні, – в бригаді "Рубіж" сказали, як вдалося просунутися на Покровському напрямку
- Сили оборони України взяли російських окупантів в часткове оточення на Покровському напрямку завдяки зусиллям українських військових під командуванням 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".
- Росіяни намагаються проникати через передові позиції України, щоб атакувати логістичні шляхи, але зазнають серйозних втрат.
Раніше росіянам вдалось прорватись поблизу Покровська, однак їхній "успіх" тривав недовго. Сили оборони змогли взяти окупантів в оточення.
Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів в етері 24 Каналу, що ворог і далі намагається проникати через наші передові позиції, аби накопичувати свої сили у тилу українських військових. Головним завданням ворога є атакувати логістичні шляхи та позиції наших пілотів дронів і мінометників.
Як Сили оборони просунулись на Покровському напрямку?
Данило Борисенко підкреслив, що, попри деякі здобутки росіян на полі бою, завдяки успішним діям під командуванням 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" та інших українських сил вдалось взяти окупантів у часткове оточення.
Це сталось через те, що росіяни кидають великі сили на проникнення крізь лінію бойового зіткнення, але на ті території, куди вони потрапляють, їх недостатньо. Це дає можливість брати в оточення деякі угрупування та знищувати їх,
– сказав він.
Як наслідок, деякі частини підрозділів противника на схід від Добропілля перебувають в оточенні.
Зверніть увагу! У бригаді "Рубіж" НГУ триває важливий збір на наземні дрони. Долучитись до підтримки наших захисників можна за посиланням.
Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" вважає, що найближчим часом всі ділянки, де є ворог, будуть "зачищені", адже операція з ліквідації просувається дуже успішно. Росія зазнає там серйозних втрат.
Яка ситуація поблизу Добропілля: карта
Однак не слід забувати, що у ворога в операції на Покровському напрямку залучена дуже велика кількість особового складу. Він не припиняє свої спроби далі просочуватися через лінію бойового зіткнення у наші тили,
– наголосив Борисенко.
Таким чином окупанти намагаються накопичувати свої сили у лісосмугах, посадках та заходити на околиці деяких населених пунктів. Попри намагання Сил оборони одразу ліквідовувати противника, йому іноді все ж вдається мати певний успіх. Тому нашим захисникам доводиться виділяти додаткові сили та час, щоб знову і знову витісняти росіян.
Що відбувається на Покровському напрямку?
Росіяни на Покровському напрямку намагаються створити чисельну перевагу, щоб змусити наших захисників покинути позиції. Для цього противник перекидає бойові підрозділи з інших напрямків.
Володимир Зеленський заявив, що українські військові розпочали контрнаступ на Донецькому напрямку. Мовиться про район Покровська та Добропілля. Сили оборони дали потужну відсіч окупантам, перешкоджаючи їхнім просуванням далі.
Протягом 18 вересня 2025 року під Покровськом відбулось майже 90 боєзіткнень. Саме там зараз ситуація залишається дуже складною.