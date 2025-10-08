Двоє полонених російських військових підписали контракти з армією Росії, сподіваючись "проскочити" від ув'язнення, але швидко зрозуміли, що їх кидають на смерть. Після зустрічі з ЗСУ чоловіки добровільно здалися в полон.

Бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади вдалось поспілкуватись із двома російськими полоненими – Олександром та Артемом, передає 24 Канал.

Яка історія двох полонених росіян на війні?

Російські полонені Артем і Олександр розповіли про свій досвід на передовій, який закінчився для більшості їхнього підрозділу смертю. За словами російських військових, у роті було близько 60 людей, переважно колишніх ув'язнених. Після першого зіткнення живими залишилися одиниці.

Артем пояснив, що підписав контракт, сподіваючись "якось ухилитися" від ув'язнення. Він розповів про численні побори в армії: із солдатів вимагали гроші за телефони і навіть обіцяні виплати не надходили в повному обсязі.

Нам телефон видавали тільки в неділю, на одну годину, щоб зателефонувати рідним. Якщо телефони не вчасно здають – все, шикування, віджимання,

– сказав Артем.

Його зарплата становила 30 – 35 тисяч рублів, а бойові виплати різко скоротилися з 115 тисяч до 5 тисяч.

Що розповів другий полонений?

Олександр із Нової Каховки, що на Херсонщині, розповів, що опинився в таборі для ув'язнених, де його змусили підписати контракт, аби уникнути катувань.

За його словами, його засудили після того, як російські солдати зґвалтували та вбили його дружину, а провину повісили на нього.

Почалися побиття як її, так і мене. Коли вони (російські солдати – 24 Канал) пішли, вона ще була жива. Я спати поклав. Вранці я прокинувся, а вона вже не дихає. Горе він приніс. Путін,

– пригадав Олександр.

Він погодився служити, але з самого початку планував здатися в полон. Коли підрозділ вийшов на позицію, вже на етапі окопування почався мінометний обстріл – більшість росіян загинули чи отримали каліцтва.

Російські військові одразу кинули зброю та добровільно здалися українським десантникам. Полонені відзначили, що українські військові поставилися до них по-людськи.

Олександр додав, що не хотів підіймати зброю проти своїх земляків і тому без вагань здався.

