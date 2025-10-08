Двое пленных российских военных подписали контракты с армией России, надеясь "проскочить" от заключения, но быстро поняли, что их бросают на смерть. После встречи с ВСУ мужчины добровольно сдались в плен.

Бойцам 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады удалось пообщаться с двумя российскими пленными – Александром и Артемом, передает 24 Канал.

Какая история двух пленных россиян на войне?

Российские пленные Артем и Александр рассказали о своем опыте на передовой, который закончился для большинства их подразделения смертью. По словам российских военных, в роте было около 60 человек, преимущественно бывших заключенных. После первого столкновения живыми остались единицы.

Артем объяснил, что подписал контракт, надеясь "как-то уклониться" от заключения. Он рассказал о многочисленных поборах в армии: с солдат требовали деньги за телефоны и даже обещанные выплаты не поступали в полном объеме.

Нам телефон выдавали только в воскресенье, на один час, чтобы позвонить родным. Если телефоны не вовремя сдают – все, построение, отжимания,

– сказал Артем.

Его зарплата составляла 30 – 35 тысяч рублей, а боевые выплаты резко сократились со 115 тысяч до 5 тысяч.

Что рассказал второй пленный?

Александр из Новой Каховки, что на Херсонщине, рассказал, что оказался в лагере для заключенных, где его заставили подписать контракт, чтобы избежать пыток.

По его словам, его осудили после того, как российские солдаты изнасиловали и убили его жену, а вину повесили на него.

Начались избиения как ее, так и меня. Когда они (российские солдаты – 24 Канал) ушли, она еще была жива. Я спать положил. Утром я проснулся, а она уже не дышит. Горе он принес. Путин,

– вспомнил Александр.

Он согласился служить, но с самого начала планировал сдаться в плен. Когда подразделение вышло на позицию, уже на этапе окапывания начался минометный обстрел – большинство россиян погибли или получили увечья.

Российские военные сразу бросили оружие и добровольно сдались украинским десантникам. Пленные отметили, что украинские военные отнеслись к ним по-человечески.

Александр добавил, что не хотел поднимать оружие против своих земляков и поэтому без колебаний сдался.

