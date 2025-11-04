Гаряче як у Покровську: у 63-ій ОМБр сказали, яке місто сподіваються захопити росіяни

Росія намагається штурмувати українські позиції по всієї лінії фронту. Зараз дуже непроста ситуація на Донеччині. Окрім Покровська ворог прагне захопити її інше важливе місто.

Начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант Ростислав Ящишин розповів 24 Каналу, що Лиманський напрямок є приблизно таким же гарячим, як і Покровський. Ворог використовує подібну кількість ресурсів для захоплення міста Лиман

Чому росіяни прагнуть окупувати Лиман?

Ростислав Ящишин зазначив, що для противника Лиман є дуже важливим транспортним вузлом. Крім того, це велике місто з багатьма укріпленнями.

Важливо розуміти, що воно надзвичайно потрібне росіянам. І нам, Силам оборони, необхідно докласти максимум зусиль, щоб зберегти це місто,

– зауважив він.

Окупанти для штурму використовують величезну кількість піхоти. Старший лейтенант підкреслив, що за жовтень 2025 року його бригада знищила приблизно тисячу росіян. Це значне досягнення.

Однак росіяни не зупиняються та далі намагаються штурмувати українські позиції на Лиманському напрямку, використовуючи різні види безпілотників.

За словами Ящишина, це свідчить про те, що ворог поставив за мету захопити місто Лиман. Проте Сили оборони роблять все можливе для того, щоб не допусти цього.

