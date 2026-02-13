Окупанти поцілили по будинку в Краматорську, де мешкала родина: загинули четверо людей

Ввечері в четвер, 12 лютого, російські війська вдарили по Краматорську. Внаслідок атаки загинули троє братів, їхні мама та бабуся зазнали поранень.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Що відомо про цинічний ворожий удар?

Ворог вдарив по Краматорську близько 21:15: під атакою був житловий сектор.

На жаль, внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їх 8-річний брат. Крім того, тілесні ушкодження дістали 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся.

У жінок діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію.

Оновлено. Згодом начальник МВА Олександр Гончаренко повідомив, що кількість жертв збільшилася до чотирьох. За його словами, загинув чоловік 1962 року народження.

Постраждалим вже надали допомогу. Тип зброї, яку застосував ворог, ще встановлюється.

Наразі правоохоронці вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Під ударом був житловий сектор Краматорська / Фото: Донецька обласна прокуратура

