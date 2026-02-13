Оккупанты попали по дому в Краматорске, где жила семья: погибли четверо людей

Вечером в четверг, 12 февраля, российские войска ударили по Краматорску. В результате атаки погибли трое братьев, их мама и бабушка получили ранения.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Что известно о циничном вражеском ударе?

Враг ударил по Краматорску около 21:15: под атакой был жилой сектор.

К сожалению, в результате прямого попадания в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Кроме того, телесные повреждения получили 43-летняя мать погибших ребят и 65-летняя бабушка.

У женщин диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузию.

Обновлено. Впоследствии начальник ГВА Александр Гончаренко сообщил, что количество жертв увеличилось до четырех. По его словам, погиб мужчина 1962 года рождения.

Пострадавшим уже оказали помощь. Тип оружия, которое применил враг, еще устанавливается.

Сейчас правоохранители уже начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.

Под ударом был жилой сектор Краматорска / Фото: Донецкая областная прокуратура

