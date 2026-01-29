Удар для Кремля: яка проблема поглибилась у Росії і чи можливі там "голодні бунти"

В Росії триває підготовка до масштабної хвилі закриття підприємств малого та середнього бізнесу через підвищення ПДВ. Негативні тенденції зростають з кожним новим кварталом.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, підкресливши, що це за собою тягне питання самозайнятості населення Росії. Чоловіків на тлі втрати роботи й безгрошів'я почнуть активніше агітувати підписувати контракти з міноборони.

Чим може обернутись закриття бізнесу в Росії?

Малий та середній бізнес, як пояснив політолог, проактивна частина суспільства. Цей прошарок часто формує думку на горизонтальному рівні, відношення до центральної влади в країні, зокрема до Путіна. Коли відбуватиметься закриття підприємництва в Росії, то негатив до кремлівського режиму, як прогнозує Чаленко, тільки зростатиме.

Це не миттєве падіння. Не треба очікувати, що тут і зараз Кремль завалиться, але вже сьогодні у риториці російських високопосадовців щодо стану економіки постійно використовується меседж, що цивільна економіка стала придатком до військової. Тепер цивільний сектор працює повністю на потреби армії,

– озвучив Чаленко.

З його слів, всі ці прогалини, які стосуються закриття бізнесів, російські чиновники намагаються виправдати темою патріотизму, кажучи про те, що зараз все має бути для фронту. Політолог впевнений, що для глибинки Росії така ситуація в економіці матиме карколомний ефект, коли місцева влада не зможе з цим впоратися. З його слів, губернатори даватимуть формальні звіти, що все стабільно, однак насправді проблеми будуть серйозно загострюватися.

"Голодні бунти" цілком можуть бути. Тому що не все ж забезпечується великими мережами. Дуже часто як раз малий і середній бізнес активніше грає роль у життєдіяльності невеликих населених пунктів. Саме там падіння підприємництва може утворити локальні місця напруги,

– прогнозує Чаленко.

Політолог не виключає, що в Росії можуть спалахнути акції протесту серед росіян. Він пояснив, що чим далі від Москви, тим ситуація гостріша. Чаленко звернув увагу на те, що в Росії вже зараз проходять мітинги з приводу посилення фіскального тиску (підвищення податків). На Далекому Сході в період з листопада по січень фіксується низка протестів. Люди висловлюють свої невдоволення, однак федеральні ЗМІ на це не звертають уваги.

Що відбувається в економіці Росії?