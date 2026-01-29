Удар для Кремля: какая проблема углубилась в России и возможны ли там "голодные бунты"

В России идет подготовка к масштабной волне закрытия предприятий малого и среднего бизнеса из-за повышения НДС. Негативные тенденции растут с каждым новым кварталом.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, подчеркнув, что это за собой влечет вопрос самозанятости населения России. Мужчин на фоне потери работы и безденежья начнут активнее агитировать подписывать контракты с минобороны.

Чем может обернуться закрытие бизнеса в России?

Малый и средний бизнес, как объяснил политолог, проактивная часть общества. Эта прослойка часто формирует мнение на горизонтальном уровне, отношение к центральной власти в стране, в частности к Путину. Когда будет происходить закрытие предпринимательства в России, то негатив к кремлевскому режиму, как прогнозирует Чаленко, будет только расти.

Это не мгновенное падение. Не надо ожидать, что здесь и сейчас Кремль рухнет, но уже сегодня в риторике российских чиновников о состоянии экономики постоянно используется месседж, что гражданская экономика стала придатком к военной. Теперь гражданский сектор работает полностью на нужды армии,

– озвучил Чаленко.

По его словам, все эти пробелы, касающиеся закрытия бизнесов, российские чиновники пытаются оправдать темой патриотизма, говоря о том, что сейчас все должно быть для фронта. Политолог уверен, что для глубинки России такая ситуация в экономике будет иметь сногсшибательный эффект, когда местные власти не смогут с этим справиться. По его словам, губернаторы будут давать формальные отчеты, что все стабильно, однако на самом деле проблемы будут серьезно обостряться.

"Голодные бунты" вполне могут быть. Потому что не все же обеспечивается крупными сетями. Очень часто как раз малый и средний бизнес активнее играет роль в жизнедеятельности небольших населенных пунктов. Именно там падение предпринимательства может образовать локальные места напряжения,

– прогнозирует Чаленко.

Политолог не исключает, что в России могут вспыхнуть акции протеста среди россиян. Он пояснил, что чем дальше от Москвы, тем ситуация острее. Чаленко обратил внимание на то, что в России уже сейчас проходят митинги по поводу усиления фискального давления (повышение налогов). На Дальнем Востоке в период с ноября по январь фиксируется ряд протестов. Люди выражают свои недовольства, однако федеральные СМИ на это не обращают внимания.

Что происходит в экономике России?