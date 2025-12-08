Задум росіян збивати літаки з модернізованих "Шахедів" неможливо реалізувати, – авіаексперт

Росія почала запускати модернізовані "шахеди", до яких кріплять радянські ракети Р-60, намагаючись уразити українські гвинтокрили. Така конструкція подається як спосіб обійти нашу протиповітряну оборону.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що на практиці збити літак таким дроном практично нереально. Він зазначив, що ракета надто застаріла для точного наведення, і цей задум не матиме бойової ефективності.

Чому ракета Р-60 не працює на "шахеді"?

Ракета Р-60, яку росіяни встановлюють на дрони, спершу створювалася для винищувачів і працювала лише за умови постійного супроводу цілі. Криволап пояснює, що дрон не має технічних можливостей, які забезпечував літак, тому повторити таку схему ураження він не здатен.

Це майже неможливо навести цю ракету на літак, – фахівці одразу сказали, що вона не працюватиме так, як задумано,

– зазначив авіаексперт.

Ракета потребує точного наведення у вузькому конусі захоплення, що вимагало від літака постійного утримання цілі в полі зору радара. Для "шахеда" це означало б виконання складних маневрів, яких дрон просто не може забезпечити. Саме тому сама ракета у своєму первинному призначенні не здатна виконувати бойове завдання.

Шахед повинен розвернутись і зайти у хвіст гелікоптеру, – це не зовсім можливі речі,

– додав Криволап.

У підсумку на таких дронах можуть використовувати хіба що бойову частину ракети як вибухівку. Її можливості як засобу повітряного бою залишаються обмеженими. Загрози для українських літаків від цієї модифікації немає.

Що відомо про останні російські удари та зміну тактики росіян: