Росіяни вивозять у Первомайськ тих, хто лишився у Попасній, говорять про "зачистку", – глава ВА
Джерело:НВ
З 8 травня місто Попасна знаходиться в окупації російських військ. Тих людей, які напередодні відмовились евакуюватись в безпечні регіони України, примусово вивозять в Первомайськ, який ще з 2014 року знаходиться під контролем ворога.
Про теперішню ситуацію в Попасній та причину відмов мешканців виїжджати з міста до 8 травня розповів голова Попаснянської військової адміністрації Микола Ханатов у інтерв'ю виданню НВ. Зазначається, що росіяни проводять "зачистку" міста.
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Скільки людей залишились у Попасній?
За словами Ханатова, до окупації з міста було евакуйовано всіх бажаючих. Приблизно 1,5 тисячі мешканців забажали залишитись в Попасній. Глава Попаснянської ВА зазначив, що можливість виїхати з міста в безпечні регіони була у всіх. Наразі відомо, що окупанти примусово вивозять мешканців Попасною в місто Первомайськ, йдеться навіть про складання списків.
Ми пропонували це демократичним шляхом вирішити, ми надавали людям можливість (виїхати – 24 канал), а росіяни вже не церемоняться, вони під дулом автомата всіх людей примусово вивозять до Первомайська,
– наголосив Микола Ханатов.
"Зачистка" міста
Хатанов розповів, що росіяни називають "зачисткою" примусову депортацію мешканців Попасної в окупований Первомайськ.
"Вони всіх людей вивозять у місто Первомайськ, заходять до кожного приміщення, до кожної квартири, у кожен підвал, вони не залишають жодного місця, у якому би не побували", – зазначив він.
Яка причина депортації людей з Попасної?
Представники військової адміністрації Попасної повідомляють, що бачать відеосюжети, де росіяни знімають певних жителів і говорять про те, що в Попасній їм було погано. Навіть підкреслюють той факт, що мешканців обстрілювали Збройні Сили України, а влада не давала жодної допомоги.
Мені здається, що це потрібно тільки для пропаганди, але це моя особиста думка, може, у них є якась інша мета, може, вони хочуть щось добре людям зробити,
– додав Хатанов.
За його словами, за останні два місяці загарбники просто вбивали російськомовних людей у Попасній. Зокрема, військовослужбовці російської армії руйнували всю інфраструктуру, дитячі садочки, палаци культури, лікарні Попасної. Місто повністю зруйноване ворогом.
Чому місцеві жителі відмовлялися виїжджати з Попасної?
Очільник військової адміністрації зазначив, що частина людей не могла евакуювати своїх рідних, оскільки ті віком від 85 до 90 років. Багато з них – маломобільні або взагалі люди, які не можуть рухатися, тому з ними змушені залишалися родичі.
Інші мешканці були впевнені, що перемога безпосередньо в Попасній буде на боці Збройних Сил України. За словами Хатанова, жителі не могли повірити, що загарбники зможуть окупувати місто.
Це головні причини, чому люди залишилися. Людям було страшно вийти з підвалу. Просто страшно вийти з підвалу. Були постійні обстріли. Вони не могли себе перебороти, щоби вийти з підвалу, сісти в автобус і поїхати,
– резюмував він.
Загальна кількість людей, яких вдалось евакуювати з міста
На початку бойових дій у Попасній було менше, ніж 20 тисяч осіб. Влада евакуювала понад 4 тисячі мешканців. Переміщення людей відбулося за допомогою шкільних автобусів, автівок. Багато зусиль доклали волонтери, натомість ВА забезпечувала їх пальним та траспортом.
За даними військової адміністрації, станом на 8 травня у Попасній залишилось 1,5 тисячі жителів.
"Інші люди виїжджали, виходили самостійно, зі своїми друзями, своїм транспортом, цифри я вам назвав", – підсумував Микола Ханатов.
Яка ситуація у Луганській області: коротко
- Загарбники не полишають спроб захопити Лиман і Сєвєродонецьк, а також наступають на Рубіжне. Для цього вони використовують підрозділи ствольної, а також реактивної артилерії.
- За добу 9 травня, російські війська масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території Луганщини. У Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку поліції.
- Українські воїни добряче попсували плани росіянам на Луганщині. Техніку росіян, яку перекинули в цей район, знищили на понтонних переправах.
- Протягом 8 травня російські війська обстріляли Луганщину 24 рази. Внаслідок цього у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів із Закарпаття. Також є постраждалі, серед яких – діти.
- Сергій Гайдай розповів, що від обстрілів у Шипіловому в підвалі ховалися 11 людей. На жаль, вони перестали виходити на зв'язок. Проте голова Луганської ОДА запевняє, що люди можуть залишитись живими.
- Попри те, що ворог переважає кількісно, наші бійці роблять усе можливе для того, щоб мінімізувати їхні атаки. Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.
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