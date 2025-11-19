Росіяни застосували КАБ: Дніпро сколихнули вибухи

Удень 19 листопада російська армія продовжила атаку України з неба. У Дніпрі прогриміли вибухи через застосування ворожого озброєння.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про удар КАБами по Дніпру?

У місті пролунали гучні вибухи після оголошення про небезпеку з повітря. Росія застосувала КАБи по Дніпру. У Повітряних Силах ЗСУ писали, що бомба з Запорізької області летить на південь Дніпропетровщини. Ще раніше для регіону існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Гучно в Дніпрі було вже за кілька хвилин після оголошення небезпеки – о 15:18. Місцеві ЗМІ зазначили, що КАБи впали в Дніпровському районі області. Попередньо, бомби вдалося знешкодити силам ППО.

