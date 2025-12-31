Росіянин із прізвищем Буданов потрапив у полон та перейшов на бік України

Російський військовослужбовець з Костроми Микита Буданов підписав контракт з Міноборони Росії та поїхав на війну. Втім, 18-річний боєць потрапив у полон, після чого вирішив стати на бік України.

Солдат вступив до Легіону "Свобода Росії". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю, надане проєкту "Хочу жить".

Що розповів про себе Микита Буданов?

Військовослужбовець на позивний "Horse" розповів, що не знає історії свого прізвища. Втім, він зізнався, що знає про свого тезку, Кирила Буданова.

За його словами, усі дивувалися, почувши його прізвище. Водночас зробити з нього собі позивний він не захотів.

Я просто не думав, що взагалі заслужив таке прізвище величне носити,

– поділився солдат.

Відповідаючи на запитання журналістки, Микита розповів, що його батько Сергій воював у Чечні, а також працював у міліції. Саме він займався вихованням хлопця й хотів, за словами хлопця, вкласти в нього ті ж самі цінності.

Скажемо так, він справжній патріот. Щось на кшталт патріотизму,

– схарактеризував Микита Буданов батька.

Сам 18-річний військовослужбовець цікавився політикою, знав він і про Легіон "Свобода Росії".

